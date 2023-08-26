Курс валют 26 серпня — банки встановили нові ціни на євро та долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні 26 серпня офіційний курс євро встановлено на рівні 39,50 грн/євро, що дешевше проти попереднього банківського дня на 13 копійок, долар — 36,52 грн. У деяких банках також валюта подешевшала

Про це свідчить інформація сайту НБУ та порталу Kurs.

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Курс долара та євро 26 серпня

За інформацією НБУ, вартість євровалюти у продажу — 39,91 грн/євро (-0,13), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку України американська валюта подешевшала: у середньому коштує 38,39 грн. У купівлі — 37,81 грн (-0,04), в продажу — 38,66 (-0,05). Євро коштує у купівлі 41,04 (-0,15) грн, у продажу — 42,15 (-0,12) грн.

ПриватБанк — 37,75 грн — 38,35 грн;

Sense bank — 38,00 грн (+0,05) — 38,60 грн (-0,05);

Укргазбанк — 37,60 грн — 38,80 грн;

Укрексімбанк — 37,90 грн — 38,70 грн;

Ощадбанк — 37,95 грн — 38,80 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 37,85 грн — 38,75 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,30 (-0,05) грн, у продажу — 38,48 (-0,07) грн. Євро у купівлі — 41,60 (-0,06) грн, у продажу — 41,95 грн (-0,10).

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Більше про валюту

Нагадаємо, у ПриватБанку оголосили про нові правила роботи. Зокрема, у терміналах самообслуговування знову доступні операції з готівковою валютою.

Також Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та затерті банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, то чекає покарання.