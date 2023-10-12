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Банки и обменники изменили цены: курс валют на 12 октября

12 октября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 12 октября — в банках и обменниках изменились цены
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 12 октября. Согласно ему, евро стоит 38,63 грн/евро (+0,03), а доллар — 36,43 грн (-0,07).

Такая информация обнародована на сайте НБУ по результатам торгов на межбанке.

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На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,11 грн (-0,01). В покупке — 37,45 грн (+0,04), в продаже — 38,13 (+0,02). Евро стоит в покупке 39,89 грн (+0,04), в продаже — 40,76 (+0,01) грн.

  • ПриватБанк — 37,15 грн — 37,75 грн;
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Укрэксимбанк — 37,25 грн (-0,05) — 37,85 грн (-0,05);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,73 грн (-0,11);
  • ТАСкомбанк — 37,35 грн (-0,05) — 38,00 грн (-0,05).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,03 грн (-0,02), в продаже — 38,15 (-0,02). Цена евро в покупке — 40,45 грн, в продаже — 40,65.

 

курс валют на 12 октября
Источник: Минфин

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