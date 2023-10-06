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Банки и обменники обновили цены на доллар: курс валют на 6 октября

6 октября 2023 09:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 6 октября — в банках и обменниках изменились цены на доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс валют на пятницу, 6 октября. Согласно ему, евро стоит 38,54 грн/евро (+0,12), а доллар — 36,62 грн (+0,02).

Такие данные обнародованы на портале Нацбанка по результатам торгов на межбанке.

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Курс доллара и евро на 6 октября

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,10 грн (-0,03). В покупке — 37,45 грн (-0,03), в продаже — 38,10 (-0,06). Евро стоит в покупке 39,72 грн (-0,02), в продаже — 40,63 (-0,03) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн (-0,05) — 37,80 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 37,70 грн (+0,20) — 38,20 грн;
  • Укрсиббанк — 37,35 грн (-0,15) — 37,95 грн (-0,15);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн;
  • Правэкс-Банк — 37,50 грн (-0,20) — 38,05 грн (-0,35).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,05 грн, в продаже — 38,20 (+0,02). Цена евро в покупке — 40,35 грн (-0,09), в продаже — 40,60 (-0,19).

 

курс валют на 6 жовтня
Источник: Минфин

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) назвали наиболее негативный сценарий развития ситуации на валютном рынке после введения гибкого курса доллара с 3 октября 2023 года. В частности, оценили возможность укрепления американской валюты с нынешних 36,6 до 50 гривен

Также мы писали, что в Украине обновили сроки обмена банкнот, который подходил к концу в сентябре текущего года. Теперь некоторые купюры и монеты можно сдать до конца военного положения.

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