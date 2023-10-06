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Банки та обмінники оновили ціни на долар: курс валют на 6 жовтня

6 жовтня 2023 09:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 6 жовтня — у банках та обмінниках змінилися ціни на долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на п'ятницю, 6 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,54 грн/євро (+0,12), а долар — 36,62 грн (+0,02).

Такі дані оприлюднені на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро на 6 жовтня

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,10 грн (-0,03). У купівлі — 37,45 грн (-0,03), в продажу — 38,10 (-0,06). Євро коштує у купівлі 39,72 грн (-0,02), у продажу — 40,63 (-0,03) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн (-0,05) — 37,80 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 37,70 грн (+0,20) — 38,20 грн;
  • Укрсиббанк — 37,35 грн (-0,15) — 37,95 грн (-0,15);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн;
  • Правекс-Банк — 37,50 грн (-0,20) — 38,05 грн (-0,35).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,05 грн, у продажу — 38,20 (+0,02). Ціна євро у купівлі — 40,35 грн (-0,09), у продажу — 40,60 (-0,19).

 

курс валют на 6 жовтня
Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) назвав найбільш негативний сценарій розвитку ситуації на валютному ринку після введення гнучкого курсу долара з 3 жовтня 2023 року. Зокрема, оцінили можливість зміцнення американської валюти із нинішніх 36,6 до 50 гривень.

Також ми писали, що в Україні оновили терміни обміну банкнот, який добігав кінця у вересні поточного року. Тепер деякі купюри та монети можна здати до кінця дії воєнного стану.

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