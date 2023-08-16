Бензин в Украине 16 августа — АЗС предложили новые цены

Заправка автомобилей на АЗС. Фото: google.com

В среду, 16 августа, на украинском топливном рынке средние цены на крупнейших автозаправочных станциях изменились. Некоторые АЗС предложили новую стоимость бензинов категорий А-95 и А-92.

Об этом сообщают Новини. LIVE, ссылаясь на порталы Auto.ria.

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Какие цены на АЗС 16 августа

Согласно этим данным, в среднем на одну копейку прибавили бензины марок А-95 и А-92, до 52,08 грн/л и 49,19 грн/л соответственно. Для сравнения — до возвращения акцизов на моторное топливо и повышения НДС А-95 стоил 46,00 грн/л (по состоянию на 1 июля), а А-92 — 45,45 грн/л.

Цена на марку А-95 в среднем составляет 54,11 гривны за литр. В то время как в начале июля было 46,24 грн/л.

Стоимость дизельного топлива сейчас — в среднем 51,50 грн/л (на 1 июля было 48,45 грн/л).

Средняя стоимость автомобильного газа — 23,60 грн/л. Примечательно, что в июле стоил 25,58 грн/л.

На популярных АЗС цены 16 августа такие:

Источник: Авто. Риа

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Напомним, на рынке горючего на фоне повышения ставок НДС и акцизов подавляющее большинство крупных сетей автозаправочных станций подняли цены. С 1 июля 2023 года рост в среднем составил почти 10 грн/л.

Также мы писали, что, по словам экспертов, в Украине в июле 2023 года на рынке горючего даже после повышения налогов и возврата акцизов рост цен был умеренным благодаря немалым запасам ресурса, сформированным в мае и июне. В то же время, ценовая ситуация вскоре может измениться.