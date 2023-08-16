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АЗС запропонували нові ціни на пальне в Україні: яка вартість на 16 серпня

16 серпня 2023 08:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бензин в Україні 16 серпня — АЗС запропонували нові ціни
Заправка авто на АЗС. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 16 серпня, на українському паливному ринку середні ціни на найбільших автозаправних станціях дещо змінились. Деякі АЗС запропонували нову вартість бензинів категорій А-95 і А-92.

Про це повідомляють Новини. LIVE, посилаючись на портали Auto.ria.

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Які ціни на АЗС 16 серпня

Згідно з цими даними, у середньому на одну копійку додали бензини марок А-95 і А-92, до 52,08 грн/л і 49,19 грн/л відповідно. Для порівняння — до повернення акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ А-95 коштував 46,00 грн/л (станом на 1 липня), а А-92 — 45,45 грн/л.

Ціна на марку А-95 у середньому становить 54,11 грн/л. Тоді як на початку липня було 46,24 грн/л.

Вартість дизельного палива нині — у середньому 51,50 грн/л (станом на 1 липня було 48,45).

Середня вартість автомобільного газу — 23,60 грн/л. Примітно, що у липня коштував 25,58 грн/л.

На популярних АЗС ціни 16 серпня такі:

 

бензин
Джерело: Авто. Ріа

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Нагадаємо на ринку пального на тлі підвищення ставок ПДВ та акцизів переважна більшість великих мереж автозаправних станцій підняли ціни. З 1 липня 2023 року зростання у середньому становило майже 10 грн/л.

Також ми писали, що за словами експертів, в Україні у липні 2023 року на ринку пального навіть після підвищення податків та повернення акцизів зростання цін було помірним завдяки чималим запасам ресурсу, сформованим у травні та червні. Водночас цінова ситуація невдовзі може змінитися.

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