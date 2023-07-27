АЗС повысили цены на топливо — какая ситуация на рынке 27 июля

Заправка автомобилей в АЗС. Фото: Unplush

В четверг, 27 июля, на украинском топливном рынке средние цены на самых крупных автозаправочных станциях демонстрируют незначительное повышение. По сравнению с предыдущими днями стоимость разных видов топлива увеличилась на несколько копеек.

Об этом сообщают Новини. LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

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По данным мониторинга, 27 июля в Украине поменялась средняя стоимость всех видов бензинов и дизельного топлива.

Так, цена на бренд Евро-95 в среднем выросла на несколько копеек и составляет 50,55 гривны за литр. В то время как неделю назад стоил 50,21, а в начале июля — 46,24.

Цена на бензин А-95 сейчас на АЗС — 48,45 гривны за литр. 20 июля стоил 48,05, а в начале июля — 46 гривны за литр.

Источник: Авто. Риа

Стоимость дизельного топлива — на 47,52 гривны за литр, неделю назад торговался в среднем за 47,06.

Средние цены на бензин А-92 — на уровне 46,47 гривны за литр, семь дней назад его продавали за 45,70.

Автогаз не изменился в стоимости, стоит 23,40 гривны за литр.

Источник: Авто.Риа

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Напомним, как говорят аналитики, очередного ценового скачка на АЗС следует ожидать уже в конце июля — начале августа текущего года.

Ранее в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).