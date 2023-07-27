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АЗС підвищили ціни на пальне: яка ситуація на ринку 27 липня

27 липня 2023 13:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
АЗС підвищили ціни на пальне — яка ситуація на ринку 27 липня
Заправка автомобілів на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 27 липня, на українському паливному ринку середні ціни на найбільших автозаправних станціях демонструють незначне підвищення. Проти попередніх днів вартість різних видів палива збільшилась на кілька копійок.

Про це повідомляють Новини. LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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Які зараз середні ціни на пальне

За даними моніторингу, 27 липня в Україні змінилась середня вартість усіх видів бензинів та дизельного палива.

Так, ціна на бренд "Євро-95" у середньому зросла на кілька копійок і становить 50,55 гривні за літр. Тоді як тиждень тому коштував 50,21, а на початку липня — 46,24.

Ціна на бензин А-95 зараз на АЗС — 48,45 гривні за літр. 20 липня коштував 48,05, а на початку липня — 46 гривні за літр.

 

АЗС
Джерело: Авто. Ріа

Вартість дизельного палива — на 47,52 гривні за літр, тиждень тому торгувався у середньому за 47,06.

Середні ціни на бензин А-92 — на рівні 46,47 гривні за літр, сім днів тому його продавали за 45,70.

Автогаз не змінився у вартості, коштує 23,40 гривні за літр.

 

бензин
Джерело: Авто.Ріа

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Нагадаємо, як кажуть аналітики, чергового цінового стрибка на АЗС варто чекати вже наприкінці липня — початку серпня поточного року.

Раніше у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

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