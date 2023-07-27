АЗС підвищили ціни на пальне — яка ситуація на ринку 27 липня

Заправка автомобілів на АЗС. Фото: Unplush

У четвер, 27 липня, на українському паливному ринку середні ціни на найбільших автозаправних станціях демонструють незначне підвищення. Проти попередніх днів вартість різних видів палива збільшилась на кілька копійок.

Про це повідомляють Новини. LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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За даними моніторингу, 27 липня в Україні змінилась середня вартість усіх видів бензинів та дизельного палива.

Так, ціна на бренд "Євро-95" у середньому зросла на кілька копійок і становить 50,55 гривні за літр. Тоді як тиждень тому коштував 50,21, а на початку липня — 46,24.

Ціна на бензин А-95 зараз на АЗС — 48,45 гривні за літр. 20 липня коштував 48,05, а на початку липня — 46 гривні за літр.

Джерело: Авто. Ріа

Вартість дизельного палива — на 47,52 гривні за літр, тиждень тому торгувався у середньому за 47,06.

Середні ціни на бензин А-92 — на рівні 46,47 гривні за літр, сім днів тому його продавали за 45,70.

Автогаз не змінився у вартості, коштує 23,40 гривні за літр.

Джерело: Авто.Ріа

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Нагадаємо, як кажуть аналітики, чергового цінового стрибка на АЗС варто чекати вже наприкінці липня — початку серпня поточного року.

Раніше у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).