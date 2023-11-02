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АЗС обнародовали стоимость бензина — как изменилась ситуация на рынке сегодня

2 ноября 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ціни на пальне 2 листопада — скільки коштують бензин та автогаз
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинских автозаправочных станциях снова изменилась стоимость горючего . В четверг, 2 ноября, цены подскочили на бензин и автомобильный газ.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Якір Цены на горючее на АЗС 2 ноября

По данным мониторингового сайта, 2 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,46 грн/л;
  • А-92 — 53,54 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,59 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,01 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 58,40 грн/л,
  • А-95 — за 55,53 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,58 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 55,55 грн/л,
  • сжиженный газ — 26,69 грн.

 

Якір Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 2 ноября

2 ноября горючее брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельное топливо продается на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 59,99 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 27,98 грн/л, на Shell — 28,22 грн/л.

цены на бензин 2 ноября
Источник: АвтоРиа

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