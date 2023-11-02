Ціни на пальне 2 листопада — скільки коштують бензин та автогаз

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях знову змінилась вартість пального. У четвер, 2 листопада, підвищились ціни на бензин на деяких заправках.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 2 листопада

За даними моніторингового сайту, 2 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,27 грн/л;

А-95 — 55,46 грн/л;

А-92 — 53,54 грн/л;

дизельне пальне — 55,59 грн/л;

скраплений газ — 28,01 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 58,40 грн/л,

А-95 — за 55,53 грн/л,

бензин А-92 — за 53,58 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 55,55 грн/л,

скраплений газ — 26,69 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 2 листопада

2 листопада жовтня пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 59,99 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 27,98 грн/л, на Shell — 28,22 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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