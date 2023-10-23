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АЗС обнародовали стоимость бензина — как изменилась ситуация на рынке сегодня

23 октября 2023 09:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 23 октября — как изменилась ситуация на рынке
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Цены на топливо на украинских автозаправочных станциях за сутки претерпели изменений. В понедельник, 23 октября, бензин марки А-92 подешевел на несколько копеек, а дизельное топливо и сжиженный газ подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Якір Цены на горючее на АЗС 23 октября

По информации мониторингового портала, 23 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

  • A-95+ — 58,28 грн/л;
  • А-95 — 55,42 грн/л;
  • А-92 — 53,28 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,54 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,44 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 58,27 грн/л,
  • А-95 — за 55,44 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 53,27 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель продавали за 55,60 грн/л,
  • а также автогаз — 26,07 грн.

Цены на топливо сегодня 23 октября на крупнейших АЗК Украины

Якір Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 23 октября

23 октября бензины брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая цена на А-95+ сеть Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего в сети "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель стоит на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 26,42 грн/л, на KLO — 26,88 грн/л.

 

цены на бензин 23 октября
Источник: Минфин

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