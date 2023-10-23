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АЗС оприлюднили вартість бензину — як змінилась ситуація на ринку сьогодні

23 жовтня 2023 09:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 23 жовтня — як змінилась ситуація на ринку
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Ціни на пальне на українських автозаправних станціях за добу зазнали змін. У понеділок, 23 жовтня, бензин марки А-92 подешевшав на кілька копійок, а дизельне пальне та скраплений газ подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 23 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 23 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

  • A-95+ — 58,28 грн/л;
  • А-95 — 55,42 грн/л;
  • А-92 — 53,28 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,54 грн/л;
  • скраплений газ — 26,44 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 58,27 грн/л,
  • А-95 — за 55,44 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 53,27 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель продавали за 55,60 грн/л,
  • а також автогаз — 26,07 грн.

Ціни на пальне сьогодні 23 жовтня на найбільших АЗК України

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 23 жовтня

23 жовтня бензини брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча ціна на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше у мережі "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель коштує на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 26,42 грн/л, на KLO — 26,88 грн/л.

 

ціни на бензин 23 жовтня
Джерело: Мінфін

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