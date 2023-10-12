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АЗС обновили стоимость бензина и дизеля: ситуация на рынке 12 октября

12 октября 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 12 октября — АЗС обнародовали новую стоимость бензина и дизеля
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 12 октября, автозаправочные станции обновили стоимость топлива. За сутки средние цены повысились на несколько копеек на дизельное топливо и автомобильный газ, а на бензины несколько опустились.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Якір Цены на горючее на АЗС 12 октября

По информации мониторингового портала, 12 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

  • A-95+ — 58,25 грн/л;
  • А-95 — 55,39 грн/л;
  • А-92 — 53,22 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,61 грн/л;
  • сжиженный газ — 25,93 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 58,27 грн/л,
  • А-95 — за 55,32 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 53,22 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель продавали по 55,35 грн/л,
  • а также автогаз — 25,73 грн.

Цены на топливо сегодня 12 октября на крупнейших АЗК Украины

Якір Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 12 октября

12 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют на АЗС SOCAR - 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость на А-95+ сеть Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 57,49 грн/л, дешевле всего АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продают в сети ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобильный газ стоит 26,17 грн/л, на KLO — 26,38 грн/л.

 

ціни на бензин 12 жовтня
Источник: Auto.ria

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Напомним, эксперты американского портала Yahoo.Finance на основе данных известного агентства JD Power составили рейтинг самых надежных автомобилей в 2023 году по девяти номинациям.

Также мы писали, что теперь таксисты должны установить кассовые аппараты в автомобилях и выдавать фискальные чеки за проезд. Пассажир при этом может платить за проезд как наличными, так и с помощью карты.

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