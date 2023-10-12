Цены на топливо 12 октября — АЗС обнародовали новую стоимость бензина и дизеля

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В четверг, 12 октября, автозаправочные станции обновили стоимость топлива. За сутки средние цены повысились на несколько копеек на дизельное топливо и автомобильный газ, а на бензины несколько опустились.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 12 октября

По информации мониторингового портала, 12 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

A-95+ — 58,25 грн/л;

А-95 — 55,39 грн/л;

А-92 — 53,22 грн/л;

дизельное топливо — 55,61 грн/л;

сжиженный газ — 25,93 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 58,27 грн/л,

А-95 — за 55,32 грн/л,

бензин А-92 продавали по 53,22 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель продавали по 55,35 грн/л,

а также автогаз — 25,73 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 12 октября

12 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют на АЗС SOCAR - 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая стоимость на А-95+ сеть Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 57,49 грн/л, дешевле всего АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продают в сети ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобильный газ стоит 26,17 грн/л, на KLO — 26,38 грн/л.

Источник: Auto.ria

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