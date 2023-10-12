Ціни на пальне 12 жовтня — АЗС оприлюднили нову вартість бензину та дизелю

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У четвер, 12 жовтня, автозаправні станції оновили вартість пального. За добу середні ціни підвищились на кілька копійок на дизельне пальне та автомобільний газ, а на бензини дещо опустились.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 12 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 12 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

A-95+ — 58,25 грн/л;

А-95 — 55,39 грн/л;

А-92 — 53,22 грн/л;

дизельне пальне — 55,61 грн/л;

скраплений газ — 25,93 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 58,27 грн/л,

А-95 — за 55,32 грн/л,

бензин А-92 продавали за 53,22 грн/л.

Інші види пального:

дизель продавали за 55,35 грн/л,

а також автогаз — 25,73 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 12 жовтня

12 жовтня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижча вартість на А-95+ мережа Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 57,49 грн/л, найдешевше АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продають у мережі ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ коштує 26,17 грн/л, на KLO — 26,38 грн/л.

Джерело: Auto.ria

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