Цены на топливо 1 ноября — сколько стоят бензин и автогаз

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Автозаправочные станции Украины обнародовали цены на топливо. В среду, 1 ноября, на некоторых из них на несколько копеек выросла стоимость автомобильного газа.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 1 ноября

По информации аналитиков, 1 ноября в среднем цены на бензин, дизель и сжиженный газ таковы:

A-95+ стоит 58,27 грн/л;

А-95 — 55,46 грн/л;

А-92 — 53,54 грн/л;

дизтопливо — 55,59 грн/л;

автомобильный газ — 28,01 грн/л.

Неделю назад

A-95+ продавали по 58,40 грн/л,

А-95 — 55,53 грн/л,

А-92 — 53,58 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — по 55,55 грн/л,

автогаз — 26,88 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 1 ноября

1 ноября бензин марок "Евро-95" и А-95 продают по самым высоким ценам на АЗС SOCAR — 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

Самая доступная стоимость А-95+ на АЗС сети Motto — 54,97 грн/л, А-95 — "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

На А-92 самые высокие цены в сети "Параллель" — 57,99 грн/л, самые низкие в сети "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизтопливо дороже всего реализуют на АЗС "Параллель" и SOCAR — 59,99 грн/л. Дешевле всего в сети "Маркет" — 51,38 грн/л. На АЗС ОККО и WOG стоит 57,99 грн/л.

На АЗС WOG цена на сжиженный газ — 28,97 грн/л, в сети KLO — 27,98 грн/л, на АЗС Shell — 28,22 грн/л, на АЗС "Катрал" — 27,77 грн/л.

Источник: АвтоРиа

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