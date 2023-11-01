Ціни на пальне 1 листопада — скільки коштують бензин та автогаз

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Автозаправні станції України оприлюднили ціни на пальне. У середу, 1 листопада, на деяких з них на декілька копійок зросла вартість автомобільного газу.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 1 листопада

За інформацією аналітиків, 1 листопада у середньому ціни на бензин, дизель та скраплений газ такі:

A-95+ коштує 58,27 грн/л;

А-95 — 55,46 грн/л;

А-92 — 53,54 грн/л;

дизпальне — 55,59 грн/л;

автомобільний газ — 28,01 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ продавали за 58,40 грн/л,

А-95 — 55,53 грн/л,

А-92 — 53,58 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 55,55 грн/л,

автогаз — 26,88 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 1 листопада

1 листопада бензин марок "Євро-95" та А-95 продають за найвищими цінами на АЗС SOCAR — 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

Найдоступніша вартість А-95+ на АЗС мережі Motto — 54,97 грн/л, А-95 — "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

На А-92 найвищі ціни у мережі "Паралель" — 57,99 грн/л, найнижчі у мережі "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизпальне найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" та SOCAR — 59,99 грн/л. Найдешевше у мережі "Маркет" — 51,38 грн/л. На АЗС ОККО та WOG коштує 57,99 грн/л.

На АЗС WOG ціна на скраплений газ — 28,97 грн/л, у мережі KLO — 27,98 грн/л, на АЗС Shell — 28,22 грн/л, на АЗС "Катрал" — 27,77 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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