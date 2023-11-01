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АЗС оновили ціни на бензин та автогаз — яка сьогодні ситуація на ринку

1 листопада 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 1 листопада — скільки коштують бензин та автогаз
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Автозаправні станції України оприлюднили ціни на пальне. У середу, 1 листопада, на деяких з них на декілька копійок зросла вартість автомобільного газу.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 1 листопада

За інформацією аналітиків, 1 листопада у середньому ціни на бензин, дизель та скраплений газ такі:

  • A-95+ коштує 58,27 грн/л;
  • А-95 — 55,46 грн/л;
  • А-92 — 53,54 грн/л;
  • дизпальне — 55,59 грн/л;
  • автомобільний газ — 28,01 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ продавали за 58,40 грн/л,
  • А-95 — 55,53 грн/л,
  • А-92 — 53,58 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,55 грн/л,
  • автогаз — 26,88 грн.

Ціни на пальне сьогодні 1 листопада на найбільших АЗС України

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 1 листопада

1 листопада бензин марок "Євро-95" та А-95 продають за найвищими цінами на АЗС SOCAR — 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

  • Найдоступніша вартість А-95+ на АЗС мережі Motto — 54,97 грн/л, А-95 — "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • На А-92 найвищі ціни у мережі "Паралель" — 57,99 грн/л, найнижчі у мережі "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизпальне найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" та SOCAR — 59,99 грн/л. Найдешевше у мережі "Маркет" — 51,38 грн/л. На АЗС ОККО та WOG коштує 57,99 грн/л.

На АЗС WOG ціна на скраплений газ — 28,97 грн/л, у мережі KLO — 27,98 грн/л, на АЗС Shell — 28,22 грн/л, на АЗС "Катрал" — 27,77 грн/л.

 

ціни на бензин 1 листопада
Джерело: АвтоРіа

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