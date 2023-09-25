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АЗС обновили цены на бензин: какая ситуация на рынке 25 сентября

25 сентября 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 25 сентября — АЗС обновили стоимость топлива
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 25 сентября, на украинском топливном рынке в среднем цены на крупнейших автозаправочных станциях за сутки не изменились. Однако за последнюю неделю все виды бензинов и дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на АЗС 25 сентября

По информации мониторингового портала, 18 сентября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

  • A-95+ — 57,47 грн/л;
  • А-95 — 54,65 грн/л;
  • А-92 — 52,67 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,53 грн/л;
  • сжиженный газ — 25,48 грн/л.

Неделю назад A-95+ стоил в среднем 55,91 грн/л, А-95 — за 53,97 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,74 грн/л. Дизтопливо продавали по 53,56 грн/л, а также автогаз — 25,25 грн.

Цены на АЗС ОККО, WOG 25 сентября

25 сентября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л. Наименьшие цены на А-95+ на Luxwen — 53,99 грн/л, на А-95 – на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 дороже всего реализуют на АЗС "Параллель" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизельное топливо продается на АЗС ОККО и WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобильный газ стоит 25,37 грн/л, на KLO — 25,38 грн/л.

 

ціни на бензин
Источник: АвтоРиа

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Напомним, несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.

Также мы писали, что эксперты топливного рынка прогнозируют увеличение оборота "теневого" топлива. Это может существенно повлиять на качество самого бензина. Специалисты Института потребительских экспертиз решили проверить, насколько качественен бензин популярной марки А-95.

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