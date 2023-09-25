Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow АЗС оновили ціни на бензин: яка ситуація на ринку 25 вересня arrow

АЗС оновили ціни на бензин: яка ситуація на ринку 25 вересня

25 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 25 вересня — АЗС оновили вартість пального
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 25 вересня, на українському паливному ринку у середньому ціни на найбільших автозаправних станціях за добу не змінились. Однак за останній тиждень всі види бензинів та дизельне пальне подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Ціни на АЗС 25 вересня

За інформацією моніторингового порталу, 18 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

  • A-95+ — 57,47 грн/л;
  • А-95 — 54,65 грн/л;
  • А-92 — 52,67 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,53 грн/л;
  • скраплений газ — 25,48 грн/л.

Тиждень тому A-95+ коштував у середньому 55,91 грн/л, А-95 — за 53,97 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,74 грн/л. Дизпальне продавали за 53,56 грн/л, а також автогаз — 25,25 грн.

Ціни на АЗС ОККО, WOG 25 вересня

25 вересня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л. Найменші ціни на А-95+ на Luxwen — 53,99 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ коштує 25,37 грн/л, на KLO — 25,38 грн/л.

 

ціни на бензин
Джерело: АвтоРіа

Більше про авто

Нагадаємо, попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.

Також ми писали, що експерти паливного ринку прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального. Відтак, це може суттєво вплинути на якість самого бензину. Фахівці Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, наскільки якісний бензин популярної марки А-95.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз