Ціни на бензин 25 вересня — АЗС оновили вартість пального

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У понеділок, 25 вересня, на українському паливному ринку у середньому ціни на найбільших автозаправних станціях за добу не змінились. Однак за останній тиждень всі види бензинів та дизельне пальне подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на АЗС 25 вересня

За інформацією моніторингового порталу, 18 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 57,47 грн/л;

А-95 — 54,65 грн/л;

А-92 — 52,67 грн/л;

дизельне пальне — 54,53 грн/л;

скраплений газ — 25,48 грн/л.

Тиждень тому A-95+ коштував у середньому 55,91 грн/л, А-95 — за 53,97 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,74 грн/л. Дизпальне продавали за 53,56 грн/л, а також автогаз — 25,25 грн.

Ціни на АЗС ОККО, WOG 25 вересня

25 вересня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л. Найменші ціни на А-95+ на Luxwen — 53,99 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автомобільний газ коштує 25,37 грн/л, на KLO — 25,38 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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