Госзакупки в Украине — Энергетическая компания закупит ноутбуков на 1,8 млн грн

Работник энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

Государственная "Энергетическая компания Украины" объявила тендер на закупку нескольких десятков ноутбуков. За товар готовы отдать около 1,8 млн гривен.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале SmartTender государственных электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Детали тендера

Согласно этой информации, государственная энерготрейдинговая компания, совершающая сделки по покупке, продаже и поставке энергоресурсов для коммерческих клиентов планирует закупить 45 ноутбуков.

От участников торгов требуют оказать соответствующую услугу срочно — до 31 июля 2023 года. Объявленная стоимость — 1,792 млн гривен.

Речь идет о 30 ноутбуках марки Lenovo V14 G2 ITL (82KA001QRA), десять единиц — Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP (21DJ00BRRA), пять ноутбуках Lenovo ThinkPad P15v Gen 3.

Заявки на участие принимают до 25 июня, торги должны провести на следующий день.

Закупка ноутбуков. Источник: SmartTender

Дефицит средств в энергосфере

Следует отметить, что тендер объявлен после заявлений Министерства энергетики Украины о критическом дефиците средств в энергетической сфере и государственном бюджете в целом.

Именно этим объяснялась необходимость повышения тарифов на электрическую энергию для населения. Несмотря на то, что в Комитете по энергетике и ЖКХ Верховной Рады Украины (ВРУ) заявили, что нет никаких объяснений или расчетов, подтверждающих решение о целесообразности повышения тарифов на электричество, Кабинет министров утвердил новые цены. Тариф стал единственным для всех. Хотя стоимость повысилась почти вдвое, предупредили, что это еще не предел, ведь средств все равно недостаточно.

Как заявил заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма в интервью изданию Telegraf, даже после недавнего повышения тариф остается в дальнейшем убыточным. Сейчас каждый киловатт электричества является огромной доплатой, ведь себестоимость транспортировки существенно больше цены, установленной для украинских потребителей. Поэтому в данном вопросе власти переймут опыт Израиля, где, несмотря на войну, цены адаптируют к необходимым экономически обоснованным уровням.

Больше о госзакупках

Напомним, ранее мы писали, что государственное предприятие "Действие", входящее в сферу управления Министерства цифровой трансформации Украины, объявило тендер на закупку услуг информирования у стран Европейского Союза (ЕС), Соединенных Штатов и других государств. Ожидаемая стоимость — более 4,27 млн гривен.

Также мы писали, что столичные власти на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами планируют закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.