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АТ "Енергетична компанія" закупить за держкошт 45 ноутбуків за 1,8 млн грн

23 червня 2023 12:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держзакупівлі в Україні — Енергетична компанія закупить ноутбуків на 1,8 млн грн
Працівник енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна "Енергетична компанія України" оголосила тендер на закупівлю кількох десятків ноутбуків. За товар готові віддати близько 1,8 млн гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі SmartTender державних електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Згідно з цією інформацією, державна енерготрейдингова компанія, що здійснює операції з купівлі, продажу та постачання енергоресурсів для комерційних клієнтів планує закупити 45 ноутбуків.

Від учасників торгів вимагають надати відповідну послугу терміново — до 31 липня 2023 року. Оголошена вартість — 1,792 млн гривень.

Йдеться про 30 ноутбуків марки Lenovo V14 G2 ITL (82KA001QRA), десять одиниць — Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP (21DJ00BRRA), п'ять ноутбуків Lenovo ThinkPad P15v Gen 3.

Заявки на участь приймають до 25 червня, торги мають провести на наступний день.

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Закупівля ноутбуків. Джерело: SmartTender

Дефіцит коштів в енергосфері

Варто зауважити, що тендер оголошено після заяв Міністерства енергетики України про критичний дефіцит коштів в енергетичній сфері і державному бюджеті загалом.

Саме цим пояснювали необхідність підвищення тарифів на електричну енергію для населення. Попри те, що в Комітеті з енергетики та ЖКГ Верховної Ради України (ВРУ) заявили, що немає жодних пояснень чи розрахунків, які б підтверджували рішення про доцільність підвищення тарифів на електрику, Кабінет міністрів затвердив нові ціни. Тариф став єдиним для всіх. Хоч вартість підвищилися майже удвічі, попередили, що це ще не межа, адже коштів все одно недостатньо.

Як заявив заступник керівника Офісу президента (ОП) Ростислав Шурма в інтерв'ю виданню Telegraf,  навіть після недавнього підвищення тариф залишається надалі збитковим. Нині кожен кіловат електрики є величезною доплатою, адже собівартість транспортування суттєво більша за ціну, встановлену для українських споживачів. Тому у зазначеному питанні влада перейме досвід Ізраїлю, де попри війну, ціни адаптують до необхідних економічно обґрунтованих рівнів.

Більше про держзакупівлі

Нагадаємо, раніше ми писали, що державне підприємство "Дія", що входить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України, оголосило тендер на закупівлю послуг інформування в країни Європейського Союзу (ЄС), Сполучені Штати та інші держави. Очікувана вартість — понад 4,27 млн гривень.

Також ми писали, що столична влада на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами планує закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

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