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Арахамия обратился к руководителям городов из-за скандальных тендеров

17 июля 2023 13:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Арахамия обратился к руководителям городов из-за скандальных тендеров
Глава фракции СН Давид Арахамия: Фото: sluga-narodu
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал массовые несрочные тендеры, объявленные местной властью во время войны. Нардеп пообещал ограничить закупки через Верховную Раду, если не прекратится "пир во время чумы".

Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

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Он обратился к руководителям городов и ко всем лицам, ответственным за процедурами закупок, подчеркнув, что в обществе назревает серьезное недовольство. Речь идет о предоставлении странных приоритетов в закупках во время войны.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, живущее непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и хранить оптимистический взгляд на будущее. Я уже молчу о сигналах, которые мы получаем с фронта — наши защитники просто шокированы этими новостями... Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами..." — подчеркнул он.

Политик отметил, что соответствующее распоряжение денежными средствами могут ограничить, хотя это будет ударом по децентрализации. Чтобы этого не произошло, уже сейчас следует прекратить соответствующие действия.

"Именно поэтому я решил опубликовать этот пост. Считайте это последним предупреждением. Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближает нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения... Думайте", — добавил Арахамия.

закупки
Источник: t.me/s/David_Arakhamia

Что следует знать

Напомним, столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.

Также мы писали, что в Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное строительство флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы отдать более 5 млн гривен.

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