Арахамія звернувся до керівників міст через скандальні тендери

Голова фракції СН Давид Арахамія: Фото: sluga-narodu

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував масові ненагальні тендери, оголошені місцевою владою під час війни. Нардеп пообіцяв обмежити закупівлі через Верховну Раду, якщо не припиниться "бенкет під час чуми".

Про це політик повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Скандальні тендери

Він звернувся до керівників міст та всіх осіб, відповідальних за процедури закупівель, наголосивши, що в суспільстві назріває серйозне невдоволення. Йдеться про надання дивних пріоритетів у закупівлях під час війни.

"Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо з фронту — наші захисники просто шоковані цими новинами... Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами..." — зауважив він.

Політик зазначив, що відповідне розпорядження коштами можуть обмежити, хоч це буде ударом по децентралізації. Щоб цього не сталося, вже зараз потрібно припинити відповідні дії.

"Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану. Думайте", — додав Арахамія.

Джерело: t.me/s/David_Arakhamia

Що варто знати

Нагадаємо, столична влада планувала на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Також ми писали, що у Борисполі комунальне підприємство оголосило тендер на термінове спорудження флагштока державного прапора України під час війни. За роботи готові віддати понад 5 млн гривень.