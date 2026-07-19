У этих знаков Зодиака будут большие проблемы в июле 2026 по Таро

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мира Ориони Редактор

Июль почти подходит к концу, но эти последние дни могут стать настоящим испытанием для некоторых знаков Зодиака. Согласно предсказаниям карт Таро, последние недели месяца принесут им неожиданные конфликты, финансовые трудности, разочарования или непростые решения. Но это не приговор. Опасные ловушки можно обойти.

Новости.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким знакам Зодиака стоит быть особенно внимательными до конца июля 2026 года.

Лев — карта Таро «Башня»

Для Львов конец июля может стать периодом резких перемен. Карта «Башня» часто появляется тогда, когда рушатся старые планы или открывается правда, которую больше невозможно игнорировать. Это может касаться работы, дружеских отношений или личной жизни.

Если в последнее время вы откладывали важный разговор или закрывали глаза на очевидные проблемы, ситуация может заставить действовать немедленно. Не исключены конфликты с руководством, задержки в важных проектах или непредвиденные расходы.

Совет Таро: не пытайтесь удержать то, что уже утратило свою ценность. Иногда именно разрушение открывает путь к гораздо лучшим возможностям.

Весы — карта Таро «Девятка Мечей»

Весам карты советуют внимательнее относиться к собственному эмоциональному состоянию. Основной проблемой может стать не реальная опасность, а чрезмерное волнение, сомнения и постоянное прокручивание негативных сценариев.

В конце июля возможны неприятные новости или ситуации, которые заставят вас нервничать. Из-за этого будет сложнее сосредоточиться на работе и принимать взвешенные решения. Также существует риск недоразумений с близкими из-за накопившейся усталости.

Совет Таро: не принимайте важных решений под влиянием страха. Дайте себе время успокоиться и оценить ситуацию без лишних эмоций.

Скорпион — карта Таро «Пятерка Пентаклей»

Для Скорпионов этот период может оказаться непростым в финансовых вопросах. Карта предупреждает о риске незапланированных расходов, задержек с выплатами или необходимости пересмотреть бюджет.

Помимо денег, испытания могут коснуться чувства уверенности в себе. Вы можете почувствовать, что поддержки со стороны окружающих меньше, чем ожидалось. Именно поэтому не стоит замыкаться в себе или отказываться от помощи.

Совет Таро: не спешите с крупными покупками, внимательно проверяйте документы и не берите на себя новых финансовых обязательств без тщательного анализа.

Козерог — карта Таро «Дьявол»

Для Козерогов июль завершается испытанием силы воли. Карта «Дьявол» говорит о риске попасть под влияние людей, обстоятельств или собственных слабостей.

Это может проявиться в токсичных отношениях, чрезмерной нагрузке на работе или соблазне согласиться на предложение, которое на первый взгляд кажется очень выгодным. Однако за красивыми словами могут скрываться неприятные последствия.

Совет Таро: внимательно анализируйте все предложения, не поддавайтесь манипуляциям и не позволяйте другим принимать решения вместо вас.

Рыбы — карта Таро «Луна»

Рыбам карты советуют не доверять первому впечатлению. До конца июля существует высокий риск ошибок из-за скрытой информации, слухов или неправильно понятых слов.

Особенно осторожными стоит быть в личной жизни. Возможны недоразумения с партнером или разочарование в человеке, которому вы доверяли. В профессиональной сфере не спешите соглашаться на новые условия сотрудничества, пока не проверите все детали.

Совет Таро: если что-то вызывает сомнения, не спешите действовать. В конце месяца интуиция станет вашим лучшим помощником, но её стоит сочетать с фактами.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака ждут счастливые перемены в жизни летом 2026 года.