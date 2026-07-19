У каких знаков Зодиака возникнут проблемы в июле 2026: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Июль почти подходит к концу, но эти дни могут стать настоящим испытанием для некоторых знаков Зодиака. Согласно предсказаниям карт Таро, последние недели месяца принесут им неожиданные конфликты, финансовые трудности, разочарования или непростые решения. Но это не приговор. Опасные ловушки можно обойти.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким знакам Зодиака стоит быть особенно внимательными до конца июля 2026 года.

Лев — карта Таро "Башня"

Конец июля может стать периодом резких перемен. "Башня" говорит о разрушении старых планов или раскрытии правды. Сложившаяся ситуация может заставить вас действовать немедленно. Не исключены конфликты, задержки или непредвиденные расходы. Не пытайтесь удержать то, что уже утратило свою ценность.

Весы — карта Таро "Девятка Мечей"

Вам стоит внимательнее относиться к собственному эмоциональному состоянию. Основной проблемой может стать чрезмерное волнение, сомнения. Возможны неприятные новости или ситуации, которые заставят вас нервничать. Из-за этого будет сложнее сосредоточиться на работе и принимать взвешенные решения. Не принимайте важных решений под влиянием страха.

Скорпион — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Этот период может оказаться непростым в финансовых вопросах. "Пятерка Пентаклей" предупреждает о риске незапланированных расходов и задержек. Также испытания могут коснуться вашей уверенности в себе. Не спешите с крупными покупками, внимательно проверяйте документы и не берите на себя новых финансовых обязательств без тщательного анализа.

Читайте также:

Козерог — карта Таро "Дьявол"

Июль завершается испытанием силы воли. "Дьявол" говорит о риске попасть под влияние людей, обстоятельств или собственных слабостей. За красивыми словами могут скрываться неприятные последствия. Поэтому внимательно анализируйте все предложения, не поддавайтесь манипуляциям и не позволяйте другим принимать решения вместо вас.

Рыбы — карта Таро "Луна"

"Луна" советует не доверять первому впечатлению. До конца июля существует высокий риск ошибок из-за скрытой информации, слухов или неправильно понятых слов. Особенно осторожными стоит быть в личной жизни. Если что-то вызывает сомнения, не спешите действовать. В профессиональной сфере не спешите соглашаться на новые условия сотрудничества, пока не проверите все детали.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака ждут счастливые перемены в жизни летом 2026 года.