Гороскоп на новолуние 23 августа 2025 — какие знаки Зодиака почувствуют изменения

Эти знаки Зодиака испытают мощное влияние новолуния 23 августа
Уже 23 августа на небе взойдет новая Луна в Деве — особое событие, которое откроет новую страницу для многих знаков Зодиака. Этот день станет временем обновления, когда стоит загадывать желания, ставить цели и закладывать основы для будущих изменений. Но как отмечают астрологи, наибольшее влияние небесного явления почувствуют лишь несколько представителей зодиакального круга. Именно им Вселенная готовит неожиданные изменения, новые начинания и важные решения.
На какие знаки Зодиака новолуние в Деве повлияет больше всего, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на mindbodygreen.
Знаки Зодиака, на которые новолуние 23 августа повлияет сильнее всего
Дева
Это новолуние станет настоящим поворотным моментом для Дев. Ведь оно происходит именно в вашем знаке, активируя сферу самовыражения и личной идентичности. Вы почувствуете сильное желание обновиться: изменить стиль, попробовать новое дело или пересмотреть собственные жизненные приоритеты. Это отличное время для перезагрузки и постановки целей на год вперед. То, что вы начнете сейчас, может принести результаты уже во время следующего новолуния в Деве 21 сентября. Астрологи советуют не бояться смелых решений и сделать шаг навстречу новой жизни.
Стрелец
Для Стрельцов новолуние в Деве принесет изменения в сфере карьеры и профессионального роста. Он активирует ваш дом успеха и публичного признания, а это значит, что пришло время действовать решительно. Вы можете получить шанс подняться по карьерной лестнице, взять на себя новые обязанности или даже изменить направление деятельности. Энергия Девы поможет мыслить стратегически и рационально, поэтому используйте этот период для планирования важных шагов. Главное — не браться за все сразу. Правильно расставленные приоритеты откроют двери к большим достижениям.
Рыбы
Для Рыб эта новая Луна станет временем изменений в сфере отношений. Она будет влиять на ваш дом партнерства, поэтому на первый план выйдут вопросы любви, доверия и взаимных обязательств. Одинокие Рыбы могут встретить человека, с которым захотят строить серьезные отношения, а те, кто уже в паре, перейдут на новый уровень взаимности. Но новолуние в Деве не о романтических иллюзиях — оно научит смотреть на отношения практично, оценивать их прочность и реальные перспективы. Астрологи советуют не бояться честных разговоров и делать шаги, которые помогут вашим отношениям стать более стабильными.
