Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Эти знаки Зодиака испытают мощное влияние новолуния 23 августа

Эти знаки Зодиака испытают мощное влияние новолуния 23 августа

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 10:53
Гороскоп на новолуние 23 августа 2025 — какие знаки Зодиака почувствуют изменения
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 23 августа на небе взойдет новая Луна в Деве — особое событие, которое откроет новую страницу для многих знаков Зодиака. Этот день станет временем обновления, когда стоит загадывать желания, ставить цели и закладывать основы для будущих изменений. Но как отмечают астрологи, наибольшее влияние небесного явления почувствуют лишь несколько представителей зодиакального круга. Именно им Вселенная готовит неожиданные изменения, новые начинания и важные решения.

На какие знаки Зодиака новолуние в Деве повлияет больше всего, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на mindbodygreen.

Реклама
Читайте также:

Знаки Зодиака, на которые новолуние 23 августа повлияет сильнее всего

Дева

Это новолуние станет настоящим поворотным моментом для Дев. Ведь оно происходит именно в вашем знаке, активируя сферу самовыражения и личной идентичности. Вы почувствуете сильное желание обновиться: изменить стиль, попробовать новое дело или пересмотреть собственные жизненные приоритеты. Это отличное время для перезагрузки и постановки целей на год вперед. То, что вы начнете сейчас, может принести результаты уже во время следующего новолуния в Деве 21 сентября. Астрологи советуют не бояться смелых решений и сделать шаг навстречу новой жизни.

 

На какие знаки Зодиака новолуние 23 августа 2025 повлияет больше всего — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com
Стрелец

Для Стрельцов новолуние в Деве принесет изменения в сфере карьеры и профессионального роста. Он активирует ваш дом успеха и публичного признания, а это значит, что пришло время действовать решительно. Вы можете получить шанс подняться по карьерной лестнице, взять на себя новые обязанности или даже изменить направление деятельности. Энергия Девы поможет мыслить стратегически и рационально, поэтому используйте этот период для планирования важных шагов. Главное — не браться за все сразу. Правильно расставленные приоритеты откроют двери к большим достижениям.

 

На какие знаки Зодиака новолуние 23 августа 2025 повлияет больше всего — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com
Рыбы

Для Рыб эта новая Луна станет временем изменений в сфере отношений. Она будет влиять на ваш дом партнерства, поэтому на первый план выйдут вопросы любви, доверия и взаимных обязательств. Одинокие Рыбы могут встретить человека, с которым захотят строить серьезные отношения, а те, кто уже в паре, перейдут на новый уровень взаимности. Но новолуние в Деве не о романтических иллюзиях — оно научит смотреть на отношения практично, оценивать их прочность и реальные перспективы. Астрологи советуют не бояться честных разговоров и делать шаги, которые помогут вашим отношениям стать более стабильными.

 

На какие знаки Зодиака новолуние 23 августа 2025 повлияет больше всего — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Также вам будет интересно:

гороскоп Астрология знаки Зодиака 23 августа Молодая Луна
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации