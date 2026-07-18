Гороскоп на выходные 18-19 июля 2026: какие знаки Зодиака ждет романтика

Зодиакальный круг, влюбленная пара. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные 18-19 июля будут особенными, ведь они будут наполнены сильной энергией растущей Луны. Астрологи говорят: некоторые знаки Зодиака получат неожиданные романтические сюрпризы. Этому будут способствовать Уран в Близнецах, Венера в Деве и гармоничный аспект Марса с Сатурном.

Новини.LIVE со ссылкой на Teen Vogue рассказывает, какие знаки Зодиака проведут самые романтичные выходные на этой неделе.

Телец

Эти выходные пройдут под знаком тепла и нежности. Ваша планета-покровительница Венера создает благоприятные условия для свиданий, романтических прогулок и откровенных разговоров. Если вы в отношениях, появится прекрасная возможность напомнить друг другу, почему вы когда-то влюбились. Одиноким Тельцам стоит внимательнее присмотреться к новым знакомствам.

Рак

Вы почувствуете, что атмосфера вокруг стала значительно теплее. Люди будут открыты для общения, а ваши слова легко тронут чужие сердца. Если в последнее время между вами и любимым человеком возникали недоразумения, сейчас настанет время всё уладить. Для тех, кто ищет пару, выходные могут принести знакомство, которое начнётся с обычной беседы.

Дева

Венера продолжает пребывать в вашем знаке, поэтому именно вы окажетесь среди главных фаворитов романтического периода. Вы буквально будете излучать спокойствие, уверенность и естественную привлекательность. Не удивляйтесь, если кто-то сделает первый шаг или решится признаться в своих чувствах. Для пар эти выходные прекрасно подходят для совместного путешествия, свидания или важного разговора о будущем.

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Весы

Любовная сфера выходит на первый план. Гармоничный аспект Марса и Сатурна поможет перевести симпатию в более серьезный формат. Если вы давно сомневались в чьих-то намерениях, уже в ближайшие дни ситуация станет гораздо понятнее. Сейчас стоит довериться своим чувствам, а не страхам.

Скорпион

События этих выходных могут приятно удивить. Человек, который раньше оставался просто знакомым, может вдруг посмотреть на вас совсем другими глазами. Если вы уже в отношениях, романтический жест или искреннее признание помогут вернуть ощущение влюбленности.

Рыбы

Вы будете особенно чувствительны к настроениям других людей. Выходные идеально подходят для свиданий, совместного отдыха и новых эмоций. Если вы давно хотели написать сообщение или пригласить кого-то на встречу, сейчас для этого один из лучших моментов. Звезды подсказывают: смелость может стать началом красивой романтической истории.

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