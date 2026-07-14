Новолуние в Раке 14 июля 2026: какие знаки Зодиака почувствуют его влияние сильнее всего

Зодиакальный круг, красивая девушка с загадочным взглядом. Коллаж: Новини.LIVE

Новолуние, которое нас ждет 14 июля, произойдет в знаке Рака и принесет энергию обновления. Но сильнее всего это астрологическое событие повлияет на три знака Зодиака. Их ждут самые большие перемены и переосмысление жизненных приоритетов.

Новини.LIVE со ссылкой на Bustle рассказывает, кто из знаков Зодиака оказался в эпицентре этого новолуния и чего им ожидать.

Что принесет новолуние в Раке 14 июля 2026

Новолуние в Раке считается одним из самых эмоциональных периодов лета 2026 года. Оно будет подталкивать к размышлениям о прошлом, будущем, истинных стремлениях и ценностях. Усиливать его будет ретроградный Меркурий. В это время многие люди могут возвращаться мыслями к старым решениям, пересматривать свои планы или вспоминать ситуации, оставившие эмоциональный след.

Астрологи также обращают внимание на влияние Сатурна, которое может потребовать большей ответственности и дисциплины. Важно будет не только мечтать, но и подкреплять желания конкретными действиями.

Знаки Зодиака, на которые новолуние 14 июля повлияет больше всего

Рак

Для вас это одно из самых важных событий лета. Вы почувствуете потребность разобраться в себе, понять свои желания и истинные цели. Новолуние поможет посмотреть на себя по-другому и принять изменения. День может стать благоприятным для работы над самооценкой, семейными вопросами и эмоциональным балансом. Не пытайтесь оправдать чужие ожидания, а обратите внимание на собственные потребности.

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Овен

Новолуние в Раке затронет темы дома, семьи и личного комфорта. Вы захотите больше спокойствия, поддержки и времени для себя. Могут вернуться некоторые старые переживания. Это возможность лучше понять себя и сделать важные выводы. Молодая Луна поможет пересмотреть свои жизненные основы: где вы чувствуете себя комфортно, какие отношения дают силы, а какие отнимают энергию. Честность с собой станет главным ключом к позитивным изменениям.

Козерог

Новолуние заставит вас задуматься над тем, какие связи действительно имеют будущее, а что требует изменений. Вы сможете честно оценить ситуацию и понять, в каком направлении двигаться дальше. Для некоторых Козерогов это может быть время сближения с важными людьми, восстановления доверия или завершения старых конфликтов. Не игнорируйте сигналы, которые будут появляться в ближайшие дни.

Ранее мы делились с вами прогнозом астрологов о том, какие знаки Зодиака ждут положительные перемены в жизни летом 2026 года.