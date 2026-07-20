Лунный календарь на 20 июля 2026: кому Луна принесет больше всего удачи

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Энергия Луны сегодня, 20 июля, побуждает искать новые возможности и налаживать отношения с окружающими, но в то же время призывает действовать взвешенно. А некоторым знакам Зодиака в этот день улыбнется особая удача.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 20 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака особенно повезет.

Фаза Луны сегодня, 20 июля 2026 года

В понедельник, 20 июля, Луна будет продолжать расти в Весах. Этот знак традиционно ассоциируется с гармонией, дипломатичностью и стремлением к равновесию. Согласно лунному календарю, с начала суток продолжается 6-й лунный день, а в 09:44 по киевскому времени начинается 7-й лунный день.

Как растущая Луна в Весах повлияет на день

20 июля станет удачным временем для общения, обучения и реализации идей. До 09:44 будет действовать энергия 6-го лунного дня, которая будет способствовать творчеству и обучению. А после начала 7-го лунного дня особую силу приобретает сказанное слово. Поэтому стоит внимательнее подбирать выражения, избегать споров и не давать обещаний.

Луна в Весах поможет найти баланс между эмоциями и здравым смыслом. Людям будет легче идти на компромиссы, налаживать отношения и договариваться даже в сложных ситуациях. В то же время астрологи советуют не затягивать с простыми решениями.

Какие дела сегодня, 20 июля, будут удачными

Лунный календарь советует использовать энергию этого дня для развития того, что имеет перспективу в будущем. Благоприятно:

учиться;

проводить переговоры;

работать над творческими идеями;

работать с документами;

решать бытовые вопросы;

ходить на свидания;

медитировать;

проводить время на природе.

Чего нельзя делать 20 июля

Несмотря на позитивную энергетику дня, астрологи советуют избегать поспешных решений. Лучше отказаться от:

конфликтов из-за мелочей;

необдуманных финансовых расходов;

резкой критики;

поспешных выводов;

обещаний, которые сложно выполнить.

Символ дня

Птица Гамаюн. В славянской традиции эта мифическая птица символизирует мудрость, предвидение и знание. Она связана с развитием интуиции, вдохновением и умением услышать важные подсказки.

Ритуал дня

Чтобы настроиться на энергию растущей Луны:

найдите 10-15 минут для тишины;

запишите одну главную цель на ближайшие две недели;

сделайте один конкретный шаг к ее реализации;

поблагодарите себя за работу, которую вы ежедневно выполняете.

Аффирмация дня

"Я доверяю своему внутреннему голосу, действую уверенно и открываю новые возможности для своего развития".

Цвет дня

Небесно-голубой. Он символизирует внутреннюю гармонию, спокойствие и легкость в общении.

Счастливое число дня

Сегодня счастливым числом будет шестерка. Ее связывают с гармонией, заботой о близких и стремлением к внутреннему равновесию.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 20 июля

Близнецы

20 июля вам будет легче находить общий язык с людьми. День будет благоприятен для переговоров, новых знакомств и творческих проектов. Не исключено, что случайный разговор или встреча откроют интересные перспективы.

Лев

Вы почувствуете прилив вдохновения и уверенности в собственных силах. Это хорошее время, чтобы заявить о себе, поделиться идеями или начать дело, которое вы долго откладывали.

Весы

Луна в вашем знаке поможет обрести внутреннее равновесие. День будет благоприятен для налаживания отношений, решения семейных вопросов и принятия решений.

Водолей

Для Водолеев этот понедельник может принести интересные новости или шанс научиться чему-то новому. Интуиция поможет заметить возможности, мимо которых другие могут пройти мимо.

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