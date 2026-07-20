Лунный календарь на 20 июля 2026: кому Луна принесет больше всего удачи
Энергия Луны сегодня, 20 июля, побуждает искать новые возможности и налаживать отношения с окружающими, но в то же время призывает действовать взвешенно. А некоторым знакам Зодиака в этот день улыбнется особая удача.
Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 20 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака особенно повезет.
Фаза Луны сегодня, 20 июля 2026 года
В понедельник, 20 июля, Луна будет продолжать расти в Весах. Этот знак традиционно ассоциируется с гармонией, дипломатичностью и стремлением к равновесию. Согласно лунному календарю, с начала суток продолжается 6-й лунный день, а в 09:44 по киевскому времени начинается 7-й лунный день.
Как растущая Луна в Весах повлияет на день
20 июля станет удачным временем для общения, обучения и реализации идей. До 09:44 будет действовать энергия 6-го лунного дня, которая будет способствовать творчеству и обучению. А после начала 7-го лунного дня особую силу приобретает сказанное слово. Поэтому стоит внимательнее подбирать выражения, избегать споров и не давать обещаний.
Луна в Весах поможет найти баланс между эмоциями и здравым смыслом. Людям будет легче идти на компромиссы, налаживать отношения и договариваться даже в сложных ситуациях. В то же время астрологи советуют не затягивать с простыми решениями.
Какие дела сегодня, 20 июля, будут удачными
Лунный календарь советует использовать энергию этого дня для развития того, что имеет перспективу в будущем. Благоприятно:
- учиться;
- проводить переговоры;
- работать над творческими идеями;
- работать с документами;
- решать бытовые вопросы;
- ходить на свидания;
- медитировать;
- проводить время на природе.
Чего нельзя делать 20 июля
Несмотря на позитивную энергетику дня, астрологи советуют избегать поспешных решений. Лучше отказаться от:
- конфликтов из-за мелочей;
- необдуманных финансовых расходов;
- резкой критики;
- поспешных выводов;
- обещаний, которые сложно выполнить.
Символ дня
Птица Гамаюн. В славянской традиции эта мифическая птица символизирует мудрость, предвидение и знание. Она связана с развитием интуиции, вдохновением и умением услышать важные подсказки.
Ритуал дня
Чтобы настроиться на энергию растущей Луны:
- найдите 10-15 минут для тишины;
- запишите одну главную цель на ближайшие две недели;
- сделайте один конкретный шаг к ее реализации;
- поблагодарите себя за работу, которую вы ежедневно выполняете.
Аффирмация дня
"Я доверяю своему внутреннему голосу, действую уверенно и открываю новые возможности для своего развития".
Цвет дня
Небесно-голубой. Он символизирует внутреннюю гармонию, спокойствие и легкость в общении.
Счастливое число дня
Сегодня счастливым числом будет шестерка. Ее связывают с гармонией, заботой о близких и стремлением к внутреннему равновесию.
Каким знакам Зодиака больше всего повезет 20 июля
Близнецы
20 июля вам будет легче находить общий язык с людьми. День будет благоприятен для переговоров, новых знакомств и творческих проектов. Не исключено, что случайный разговор или встреча откроют интересные перспективы.
Лев
Вы почувствуете прилив вдохновения и уверенности в собственных силах. Это хорошее время, чтобы заявить о себе, поделиться идеями или начать дело, которое вы долго откладывали.
Весы
Луна в вашем знаке поможет обрести внутреннее равновесие. День будет благоприятен для налаживания отношений, решения семейных вопросов и принятия решений.
Водолей
Для Водолеев этот понедельник может принести интересные новости или шанс научиться чему-то новому. Интуиция поможет заметить возможности, мимо которых другие могут пройти мимо.
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