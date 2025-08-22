Видео
Гороскоп на 23 августа: Тельцам — шанс, Водолеям — перерождение

Гороскоп на 23 августа: Тельцам — шанс, Водолеям — перерождение

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 23:43
Гороскоп на новолуние 23 августа 2025 — что советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта) Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января)

В субботу, 23 августа, на небе взойдет новолуние в знаке Девы. Это особое астрологическое событие откроет новую страницу в жизни многих знаков Зодиака. Причем перемены будут заметны даже в мелочах. Если в вашем шкафу — хаос, в голове — незакрытые "вкладки", а в сердце — сомнения, молодая Луна поможет расставить все на свои места. Астрологи предупреждают, что в этот день стоит навести порядок не только дома, но и в собственных мыслях, привычках и отношениях.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 23 августа.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 23 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вам важно обратить внимание на ежедневные привычки. Новолуние в Деве поможет понять, что настоящая сила — в маленьких действиях. И это приведет вас к большим результатам. Не откладывайте заботу о здоровье и внутреннем спокойствии, даже если кажется, что на это не хватает времени.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта молодая Луна разожжет в вас желание творить и влюбляться в жизнь заново. Может появиться идея проекта, который давно ждал внимания, или шанс открыться в чувствах. Для Тельцов 23 августа станет идеальным днем, чтобы вложить сердце в дело или признаться в симпатии.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи говорят Близнецам: вы живете в доме так, будто вот-вот его покинете. Новолуние в Деве напоминает — пришло время позаботиться о пространстве вокруг, даже если вы снимаете жилье. Сделайте свой дом местом силы: добавьте тепла, воспоминаний, уюта. Это поможет почувствовать, что жизнь принадлежит именно вам, а не случайным обстоятельствам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваши эмоции сильны, но они нуждаются в ясности. 23 августа научитесь говорить прямо: не намеками, не обходными путями, а словами, отражающими истинные желания. Для Раков новолуние станет днем честных разговоров, которые могут изменить отношения к лучшему.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам стоит подумать: не тратите ли вы слишком много сил на то, что не приносит радости? Новая Луна касается вашей сферы ценностей и напоминает — вы сами сокровище. Перестаньте гнаться за чужим одобрением, и тогда 23 августа откроется новая уверенность в собственной значимости.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Это новолуние — ваш личный новый год, и он не о праздничных шарах или фанфарах. Вселенная подталкивает Дев: время составить план, убрать лишнее и начать заботиться о внутреннем балансе. В субботу важно завершить то, что откладывали, и сделать шаг навстречу версии себя, которая приносит спокойствие и уверенность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В последнее время вы брали на себя слишком много, и некоторые задачи начали истощать, кажется, что правильный ответ ускользает от вас. Новолуние в Деве предлагает паузу: восстановить энергию, отказаться от лишнего шума и прислушаться к себе. Для Весов 23 августа — день, когда уединение станет лучшим подарком.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы почувствуют, что не все компании, в которых вы находитесь, соответствуют вашей душе. Новолуние дает возможность посмотреть на круг общения более критично. Этот день — шанс оставить позади связи, которые уже не развивают, и открыться дружбе и сотрудничеству, которые вдохновляют.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Амбиции — это хорошо, но действительно ли вы идете тем путем, который вам близок? Астрологи советуют Стрельцам в это новолуние задуматься: что для вас означает успех? 23 августа станет днем, когда стоит остановиться, пересмотреть планы и двигаться дальше не ради признания, а для собственной радости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обычно вы стратег и все держите под контролем, но сегодня Вселенная призывает немного отпустить ситуацию. Новолуние в Деве дает Козерогам разрешение на веру в нечто большее, чем списки задач. Позвольте себе учиться, пробовать новое и довериться жизни.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы поймете, что не все перемены можно просчитать умом. Новолуние затрагивает тему трансформаций, и для Водолеев это день внутреннего перерождения. Дайте себе право отпустить старое, даже если оно кажется знакомым и безопасным. В субботу вы откроете новую силу, растущую изнутри.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это новолуние учит вас: любовь — не награда за "правильность", а пространство, где вы можете быть собой. Рыбы 23 августа имеют шанс наконец определить, какие отношения действительно нужны. Не соглашайтесь на меньшее, чем гармонию и взаимность, и тогда этот день станет началом новой страницы в чувствах.

Также вам будет интересно узнать:

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 23 августа Молодая Луна
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
