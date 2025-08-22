Гороскоп на молодик 23 серпня 2025 — що радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У суботу, 23 серпня, на небі зійде молодик у знаку Діви. Ця особлива астрологічна подія відкриє нову сторінку в житті багатьох знаків Зодіаку. Причому зміни будуть помітні навіть у дрібницях. Якщо у вашій шафі — хаос, у голові — незакриті "вкладки", а в серці — сумніви, молодий Місяць допоможе розставити все на свої місця. Астрологи попереджають, що цього дня варто навести лад не лише вдома, а й у власних думках, звичках і стосунках.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 23 серпня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вам важливо звернути увагу на щоденні звички. Молодик у Діві допоможе зрозуміти, що справжня сила — у маленьких діях. І це приведе вас до великих результатів. Не відкладайте турботу про здоров'я й внутрішній спокій, навіть якщо здається, що на це бракує часу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей молодий Місяць розпалить у вас бажання творити й закохуватися в життя заново. Може з'явитися ідея проєкту, який давно чекав на увагу, або шанс відкритися у почуттях. Для Тельців 23 серпня стане ідеальним днем, щоб вкласти серце у справу чи зізнатися у симпатії.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи кажуть Близнюкам: ви мешкаєте в оселі так, ніби ось ось її покинете. Молодик у Діві нагадує — настав час подбати про простір навколо, навіть якщо ви винаймаєте житло. Зробіть свій дім місцем сили: додайте тепла, спогадів, затишку. Це допоможе відчути, що життя належить саме вам, а не випадковим обставинам.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ваші емоції сильні, але вони потребують ясності. 23 серпня навчіться говорити прямо: не натяками, не обхідними шляхами, а словами, що відображають справжні бажання. Для Раків молодик стане днем чесних розмов, які можуть змінити стосунки на краще.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам варто подумати: чи не витрачаєте ви занадто багато сил на те, що не приносить радості? Новий Місяць торкається вашої сфери цінностей і нагадує — ви самі скарб. Перестаньте гнатися за чужим схваленням, і тоді 23 серпня відкриється нова впевненість у власній значимості.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей молодик — ваш особистий новий рік, і він не про святкові кулі чи фанфари. Всесвіт підштовхує Дів: час скласти план, прибрати зайве й почати дбати про внутрішній баланс. У суботу важливо завершити те, що відкладали, і зробити крок назустріч версії себе, яка приносить спокій та впевненість.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Останнім часом ви брали на себе занадто багато, і деякі завдання почали виснажувати, здається, що правильна відповідь вислизає від вас. Молодик у Діві пропонує паузу: відновити енергію, відмовитись від зайвого шуму й прислухатися до себе. Для Терезів 23 серпня — день, коли усамітнення стане найкращим подарунком.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони відчують, що не всі компанії, у яких ви перебуваєте, відповідають вашій душі. Молодик дає можливість подивитися на коло спілкування критичніше. Цей день — шанс залишити позаду зв'язки, які вже не розвивають, і відкритися дружбі та співпраці, що надихають.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Амбіції — це добре, але чи справді ви йдете тим шляхом, який вам близький? Астрологи радять Стрільцям у цей молодик задуматися: що для вас означає успіх? 23 серпня стане днем, коли варто зупинитися, переглянути плани та рухатися далі не заради визнання, а для власної радості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зазвичай ви стратег і все тримаєте під контролем, але сьогодні Всесвіт закликає трохи відпустити ситуацію. Молодик у Діві дає Козорогам дозвіл на віру у щось більше, ніж списки завдань. Дозвольте собі навчатися, пробувати нове і довіритися життю.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви зрозумієте, що не всі зміни можна прорахувати розумом. Молодий Місяць торкається теми трансформацій, і для Водоліїв це день внутрішнього переродження. Дайте собі право відпустити старе, навіть якщо воно здається знайомим і безпечним. У суботу ви відкриєте нову силу, що зростає зсередини.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей молодик вчить вас: любов — не нагорода за "правильність", а простір, де ви можете бути собою. Риби 23 серпня мають шанс нарешті визначити, які стосунки справді потрібні. Не погоджуйтесь на менше, ніж гармонію і взаємність, і тоді цей день стане початком нової сторінки у почуттях.

