Гороскоп на 22 августа: Львам — прилив сил, Скорпионам — ясность

Дата публикации 22 августа 2025 07:28
Гороскоп на 22 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта) Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа)

Сегодня, 22 августа, нас ждет особый день — убывающая Луна в огненном знаке Льва, что дарит ощущение внутренней силы, и 30-е лунные сутки, которые символизируют подведение итогов, прощение и освобождение от всего лишнего. Астрологи советуют знакам Зодиака завершать дела, отпускать прошлое и больше времени уделять себе и близким. Это не лучший день для бизнеса или новых начинаний, зато замечательный — для праздничного настроения, отдыха, очищения дома и сердца.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 22 августа.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день принесет потребность поставить точку в старых делах. По словам астрологов, Овнам важно не брать на себя лишнее и не конфликтовать. Лучше уделить время близким и отпустить обиды — это даст облегчение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют сегодня, по возможности, больше отдыхать и не перегружать себя работой. В пятницу полезно заняться наведением порядка дома, чтобы очистить пространство и мысли.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День поможет понять, с кем стоит оставаться рядом, а с кем лучше попрощаться. Возможны откровенные разговоры, которые принесут облегчение. Важно избегать суеты и слушать интуицию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков это день эмоционального подъема. Хочется больше общаться и делиться теплом. Посвятите время семье — это укрепит ваши отношения.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вы можете почувствовать прилив сил и желание действовать. Но вместо того, чтобы сразу хвататься за все подряд, лучше сосредоточьтесь на чем-то одном — результат удивит даже вас. День благоприятен для творчества, новых идей и откровенных разговоров, в которых откроются неожиданные возможности.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Эта пятница, 22 августа, поможет вам избавиться от лишних забот и сомнений. День благоприятен для завершения дел, подведения итогов. Астрологи советуют обязательно найти время для тишины и восстановления сил.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня возможно ощущение усталости, но в то же время приходит осознание, куда двигаться дальше. Хорошо уделить внимание друзьям, поддержать тех, кто в этом нуждается. Ваши слова сегодня имеют особую силу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день принесет ясность во многих вопросах. Астрологи советуют не спешить с решениями, а лучше закрыть старые дела и попрощаться с тем, что больше не служит. Также Скорпионам сегодня важно избегать резких слов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня для вас важным станет отдых и хорошее настроение. Астрологи советуют позволить себе немного праздничной атмосферы — встреча с друзьями или небольшое приятное событие будет как раз кстати.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день подталкивает к подведению итогов и завершению проектов. Не стоит браться за новые дела — оставьте их на следующую неделю. Лучше уделите внимание своему здоровью и сну.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы почувствуете прилив энергии и желание что-то изменить. Но 30-е лунные сутки — не время для резких шагов. Астрологи советуют использовать эту силу для очистки пространства и получения внутреннего равновесия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб этот день станет особенно эмоциональным. Возможно переосмысление прошлых событий и освобождение от негатива. Посвятите время творчеству, спокойствию и добрым мыслям — это добавит гармонии.

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
