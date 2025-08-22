Гороскоп на 22 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 серпня, на нас чекає особливий день — спадний Місяць у вогняному знаку Лева, що дарує відчуття внутрішньої сили, та 30-та місячна доба, яка символізує підбиття підсумків, прощення та звільнення від усього зайвого. Астрологи радять знакам Зодіаку завершувати справи, відпускати минуле та більше часу приділяти собі й близьким. Це не найкращий день для бізнесу чи нових починань, зате чудовий — для святкового настрою, відпочинку, очищення дому й серця.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 22 серпня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 22 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день принесе потребу поставити крапку у старих справах. За словами астрологів, Овнам важливо не брати на себе зайве й не конфліктувати. Краще приділити час близьким і відпустити образи — це дасть полегшення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять сьогодні, за можливості, більше відпочивати та не перевантажувати себе роботою. У п'ятницю корисно зайнятися наведенням порядку вдома, аби очистити простір і думки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День допоможе зрозуміти, з ким варто залишатися поруч, а з ким краще попрощатися. Можливі відверті розмови, які принесуть полегшення. Важливо уникати метушні й слухати інтуїцію.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків це день емоційного піднесення. Хочеться більше спілкуватися та ділитися теплом. Присвятіть час родині — це зміцнить ваші стосунки.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні ви можете відчути прилив сил і бажання діяти. Але замість того, щоб одразу хапатися за все підряд, краще зосередьтеся на чомусь одному — результат здивує навіть вас. День сприятливий для творчості, нових ідей і відвертих розмов, у яких відкриються несподівані можливості.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ця п'ятниця, 22 серпня, допоможе вам позбутися зайвих турбот і сумнівів. День спиятливий для завершення справ, підбиття підсумків. Астрологи радять обов'язково знайти час для тиші й відновлення сил.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні можливе відчуття втоми, але водночас приходить усвідомлення, куди рухатися далі. Добре приділити увагу друзям, підтримати тих, хто цього потребує. Ваші слова сьогодні мають особливу силу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день принесе ясність у багатьох питаннях. Астрологи радять не поспішати з рішеннями, а краще закрити старі справи та попрощатися з тим, що більше не служить. Також Скорпіонам сьогодні важливо уникати різких слів.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні для вас важливим стане відпочинок і гарний настрій. Астрологи радять дозволити собі трохи святкової атмосфери — зустріч із друзями чи невелика приємна подія буде якраз доречною.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день підштовхує до підбиття підсумків і завершення проєктів. Не варто братися за нові справи — залиште їх на наступний тиждень. Краще приділіть увагу своєму здоров'ю й сну.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви відчуєте приплив енергії та бажання щось змінити. Але 30-та місячна доба — не час для різких кроків. Астрологи радять використати цю силу для очищення простору та здобуття внутрішньої рівноваги.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб цей день стане особливо емоційним. Можливе переосмислення минулих подій і звільнення від негативу. Присвятіть час творчості, спокою та добрим думкам — це додасть гармонії.

Також вам буде цікаво дізнатися: