Фаза Луны сегодня, 16 июля 2026 года: что советует лунный календарь и кому повезет

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Луна растет, а вместе с ней растет и энергия. Астрологи говорят, что 16 июня каждому стоит сделать первые уверенные шаги к цели. А некоторым знакам Зодиака Вселенная будет особенно благоприятствовать.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны сегодня, 16 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака повезет больше всего.

Фаза Луны сегодня, 16 июля 2026 года

В четверг, 16 июля, Луна в фазе роста находится под управлением знака Льва. В 4:23 по киевскому времени начнется третьи лунные сутки, которые обещают благоприятное время для развития новых идей.

Как растущая Луна в знаке Льва повлияет на день

Во вторник, 14 июля, состоялось новолуние в Раке. Первые дни после новолуния астрологи называют временем зарождения будущих успехов. В третьи лунные сутки нужно смело воплощать свои идеи в жизнь. Особенно хорошо будут складываться дела, требующие терпения, внимательности и последовательности.

Какие дела сегодня, 16 июля, будут удачными

Лунный календарь советует использовать энергию растущей Луны для всего, что вы хотите развивать в ближайшие недели.

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Лучше всего в этот день:

начинать долгосрочные дела;

делать небольшие инвестиции в собственное развитие;

заниматься спортом или возобновлять физическую активность;

проводить переговоры;

планировать будущие поездки;

обновлять домашнее пространство.

Чего нельзя делать 16 июля

Несмотря на позитивную энергетику дня, спешка может сыграть не в вашу пользу. Сегодня лучше избегать:

импульсивных покупок;

необдуманных финансовых решений;

конфликтов;

чрезмерных физических нагрузок;

обещаний, которые будет сложно выполнить.

Символ дня

Символом этого дня являются лук и стрела. Он намекает нам на целеустремленность, внутреннюю силу и необходимость выбирать правильное направление.

Ритуал дня

Чтобы настроиться на энергию третьих лунных суток:

уделите несколько минут себе;

запишите одну самую важную цель на ближайшие две недели;

определите три небольших шага, которые помогут ее достичь;

избавьтесь от одной вещи, которая больше не приносит пользы;

поблагодарите себя за уже проделанную работу.

Главный совет дня

Стабильное движение вперед принесет больше пользы, чем кратковременный всплеск активности.

Аффирмация дня

"Я уверенно иду вперед. Каждый мой шаг приближает меня к жизни, которую я хочу создать".

Цвет дня

Изумрудно-зеленый. Он символизирует развитие, обновление, внутреннее равновесие и постепенный рост.

Счастливое число дня

Число, которое сегодня принесет удачу — 3. В нумерологии его связывают с творчеством, оптимизмом, вдохновением и удачными знакомствами.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 16 июля

Близнецы

День откроет новые возможности для общения и обучения. Вы можете получить интересное предложение, найти единомышленников или увидеть перспективу.

Лев

Луна в вашем знаке поможет почувствовать уверенность в собственных силах. Это хорошее время, чтобы проявить инициативу, презентовать свои идеи или взяться за дело, которое давно откладывали.

Стрелец

Перед вами откроются новые горизонты. День будет благоприятен для обучения, планирования путешествий и профессионального развития.

Водолей

Вы сможете посмотреть на привычные вещи под другим углом. Новые знакомства, нестандартные идеи и интересные совпадения могут стать началом позитивных перемен.

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