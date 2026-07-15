Фаза Луны 15 июля 2026: какие знаки Зодиака почувствуют прилив сил после новолуния

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

После новолуния 14 июля наступает период растущей Луны. Это время, когда многие люди чувствуют прилив энергии, и желание действовать. Поэтому 15 июля настал момент не просто мечтать об изменениях, а воплощать их в жизнь. Астрологи считают, что для четырех знаков Зодиака эта дата будет особенно благоприятной.

Новини.LIVE рассказывают, какая фаза Луны 15 июля, что можно и чего не стоит делать в этот день, а также каким знакам Зодиака больше всего повезет.

Фаза Луны сегодня, 15 июля 2026

15 июля на небе взойдет растущая Луна — первая фаза после новолуния. Луна начинает постепенно увеличивать свою освещенную часть. И на небе появляется тонкий серп. Это время развития, накопления сил и реализации замыслов.

Согласно астрономическому календарю, следующей важной фазой станет первая четверть 21 июля, а полнолуние ожидается 29 июля.

Как растущая Луна повлияет на день

В новолуние мы только формировали намерения, а 15 июля Вселенная призывает нас делать первые шаги к осуществлению задуманного.

Этот день может оказаться удачным для тех, кто:

хочет начать новый проект;

планирует изменения в работе;

стремится выработать полезные привычки;

ищет вдохновение для творчества;

готов учиться новому.

Какие дела сегодня, 15 июля, будут удачными

Лунный календарь советует использовать энергию растущей Луны для дел, имеющих перспективу развития.

В этот день благоприятно:

начинать обучение;

осваивать новые навыки;

составлять планы на ближайший месяц;

делать первые шаги в важных проектах;

заниматься творчеством;

обновлять пространство вокруг себя;

налаживать общение с близкими.

Чего нельзя делать 15 июля

Несмотря на более активную энергию Луны, астрологи советуют не торопиться и не пытаться получить результат мгновенно.

Лучше избегать:

резких решений;

конфликтов на эмоциях;

крупных расходов;

начала нескольких важных дел одновременно;

возвращения к старым обидам.

Символ дня

Росток. Он символизирует первые шаги и развитие. Как маленький росток нуждается во времени и заботе, так и новые идеи требуют внимания, чтобы превратиться в результат.

Ритуал дня

Перезагрузите жизнь:

уберите одну лишнюю вещь в доме;

запишите три цели на ближайший месяц;

определите один шаг, который приблизит вас к мечте;

поблагодарите себя за то, что уже удалось сделать.

Главный совет дня

Не требуйте от себя мгновенных результатов. Большие изменения начинаются с маленьких шагов.

Аффирмация дня

"Я открываюсь новым возможностям, доверяю своему пути и уверенно движусь к своим целям".

Цвет дня

Зеленый и серебристый. Зеленый символизирует развитие и восстановление, а серебристый — интуицию.

Счастливое число дня

5 символизирует изменения, движение, новые возможности.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 15 июля

Лев

После новолуния может появиться желание заявить о себе, проявить творчество.

Весы

День может принести новые знакомства и возможность договориться о том, что раньше казалось сложным.

Козерог

Растущая Луна будет способствовать принятию практических решений. Вы увидите первые результаты работы или получите мотивацию двигаться дальше.

Рыбы

Интуиция будет особенно сильной. Это хороший день для творчества, обучения и поиска новых идей.

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