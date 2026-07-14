Фаза Луны 14 июля: новолуние подарит шанс Ракам, Тельцам, Девам и Скорпионам

Лунный календарь, девушка сидит на Луне. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Новолуние в знаке Рака сегодня, 14 июля, открывает новый лунный цикл. Для многих людей это астрологическое событие станет точкой перезагрузки. Энергия дня будет способствовать началу важных перемен и постановке целей. Но астрологи не советуют спешить с активными действиями.

Новости.LIVE со ссылкой на Cafe Astrology рассказывает, что готовит новолуние 14 июля и что советует лунный календарь.

Фаза Луны сегодня, 14 июля

Во вторник, 14 июля, в 12:43 по киевскому времени на небе взойдет молодой Луна в знаке Рака. Это будет первый лунный день. Новолуние считается началом нового лунного месяца.

В этот момент освещённая сторона Луны обращена в сторону от Земли, поэтому спутник практически не виден на небе. Через несколько дней после новолуния появится тонкий серп, и Луна начнёт набирать силу.

Что принесет новолуние 14 июля 2026 года

Энергетика новолуния спокойная. Поскольку оно пройдет в знаке Рака, то затронет темы дома, семьи, эмоциональной безопасности и внутренней гармонии. Многие люди могут почувствовать потребность побыть наедине с собой, замедлить темп жизни или пересмотреть свои планы.

Астрологи также обращают внимание на то, что новолуние 14 июля проходит на фоне важных астрологических аспектов, которые усиливают интуицию и помогают увидеть новые возможности, хотя окончательные решения лучше принимать без спешки.

Какие дела сегодня, 14 июля, будут удачными

Лунный календарь советует посвятить этот день не погоне за результатами, а созданию прочного фундамента на будущее. Даже небольшие шаги могут стать началом значительных положительных изменений.

В этот день можно сформулировать желания или записать цели, которых хочется достичь в течение следующего лунного цикла.

14 июля стоит:

записать свои цели на ближайший месяц;

начать формировать новые полезные привычки;

навести порядок в доме или на рабочем месте;

провести время с семьёй;

заняться медитацией, творчеством или саморазвитием;

планировать крупные покупки или путешествия на будущее.

Чего нельзя делать в новолуние 14 июля

В день новолуния лучше не торопиться. Астрологи советуют использовать это время для размышлений, планов и подготовки к переменам, а не для резких шагов. Сегодня нельзя:

вступать в конфликты или выяснять отношения;

совершать импульсивные покупки;

бездумно тратить деньги;

перегружать себя физически и эмоционально;

принимать судьбоносные решения.

Символ дня

Символом этого дня является новое зерно. Оно символизирует начало нового жизненного цикла, скрытый потенциал и будущий рост. Сейчас стоит «посеять» свои мечты и намерения.

Цвет дня

Серебристый и молочно-белый. Они символизируют чистое начало, внутреннее спокойствие и обновление.

Главный совет дня

Не пытайтесь сделать всё сразу. Новолуние вознаграждает тех, кто сначала определяет правильное направление, а уже потом начинает действовать.

Ритуал дня

Наведите порядок в пространстве, запишите три главные цели и поблагодарите себя за достижения прошлого месяца.

Аффирмация дня

«Я открываюсь новым возможностям, доверяю своему пути и уверенно создаю будущее, о котором мечтаю».

Счастливое число дня

Число, которое сегодня принесет удачу, — 2. Оно символизирует гармонию, партнерство, дипломатию и умение находить баланс.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 14 июля

По данным издания YourTango, наибольшую поддержку от новолуния сегодня могут ощутить представители четырёх знаков Зодиака:

Рак

Пришло время оставить прошлое позади. Новолуние поможет переосмыслить цели и обратить внимание на то, что действительно приносит удовольствие.

Телец

Могут поступить приятные новости, связанные с финансами или работой. День благоприятен для знакомств и переговоров.

Дева

Интуиция будет особенно сильной. Она поможет сделать правильный выбор.

Скорпион

Появится внутренний прилив энергии и мотивации. Новолуние поможет уверенно двигаться к новым целям.

Даже если вас нет в этом списке, это не значит, что вы не можете привлечь в свою жизнь положительные изменения. Ведь новолуние в Раке дарит такой шанс каждому.

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