Фаза Луны 14 июля: новолуние подарит шанс Ракам, Тельцам, Девам и Скорпионам
Новолуние в знаке Рака сегодня, 14 июля, открывает новый лунный цикл. Для многих людей это астрологическое событие станет точкой перезагрузки. Энергия дня будет способствовать началу важных перемен и постановке целей. Но астрологи не советуют спешить с активными действиями.
Новости.LIVE со ссылкой на Cafe Astrology рассказывает, что готовит новолуние 14 июля и что советует лунный календарь.
Фаза Луны сегодня, 14 июля
Во вторник, 14 июля, в 12:43 по киевскому времени на небе взойдет молодой Луна в знаке Рака. Это будет первый лунный день. Новолуние считается началом нового лунного месяца.
В этот момент освещённая сторона Луны обращена в сторону от Земли, поэтому спутник практически не виден на небе. Через несколько дней после новолуния появится тонкий серп, и Луна начнёт набирать силу.
Что принесет новолуние 14 июля 2026 года
Энергетика новолуния спокойная. Поскольку оно пройдет в знаке Рака, то затронет темы дома, семьи, эмоциональной безопасности и внутренней гармонии. Многие люди могут почувствовать потребность побыть наедине с собой, замедлить темп жизни или пересмотреть свои планы.
Астрологи также обращают внимание на то, что новолуние 14 июля проходит на фоне важных астрологических аспектов, которые усиливают интуицию и помогают увидеть новые возможности, хотя окончательные решения лучше принимать без спешки.
Какие дела сегодня, 14 июля, будут удачными
Лунный календарь советует посвятить этот день не погоне за результатами, а созданию прочного фундамента на будущее. Даже небольшие шаги могут стать началом значительных положительных изменений.
В этот день можно сформулировать желания или записать цели, которых хочется достичь в течение следующего лунного цикла.
14 июля стоит:
- записать свои цели на ближайший месяц;
- начать формировать новые полезные привычки;
- навести порядок в доме или на рабочем месте;
- провести время с семьёй;
- заняться медитацией, творчеством или саморазвитием;
- планировать крупные покупки или путешествия на будущее.
Чего нельзя делать в новолуние 14 июля
В день новолуния лучше не торопиться. Астрологи советуют использовать это время для размышлений, планов и подготовки к переменам, а не для резких шагов. Сегодня нельзя:
- вступать в конфликты или выяснять отношения;
- совершать импульсивные покупки;
- бездумно тратить деньги;
- перегружать себя физически и эмоционально;
- принимать судьбоносные решения.
Символ дня
Символом этого дня является новое зерно. Оно символизирует начало нового жизненного цикла, скрытый потенциал и будущий рост. Сейчас стоит «посеять» свои мечты и намерения.
Цвет дня
Серебристый и молочно-белый. Они символизируют чистое начало, внутреннее спокойствие и обновление.
Главный совет дня
Не пытайтесь сделать всё сразу. Новолуние вознаграждает тех, кто сначала определяет правильное направление, а уже потом начинает действовать.
Ритуал дня
Наведите порядок в пространстве, запишите три главные цели и поблагодарите себя за достижения прошлого месяца.
Аффирмация дня
«Я открываюсь новым возможностям, доверяю своему пути и уверенно создаю будущее, о котором мечтаю».
Счастливое число дня
Число, которое сегодня принесет удачу, — 2. Оно символизирует гармонию, партнерство, дипломатию и умение находить баланс.
Каким знакам Зодиака больше всего повезет 14 июля
По данным издания YourTango, наибольшую поддержку от новолуния сегодня могут ощутить представители четырёх знаков Зодиака:
- Рак
Пришло время оставить прошлое позади. Новолуние поможет переосмыслить цели и обратить внимание на то, что действительно приносит удовольствие.
- Телец
Могут поступить приятные новости, связанные с финансами или работой. День благоприятен для знакомств и переговоров.
- Дева
Интуиция будет особенно сильной. Она поможет сделать правильный выбор.
- Скорпион
Появится внутренний прилив энергии и мотивации. Новолуние поможет уверенно двигаться к новым целям.
Даже если вас нет в этом списке, это не значит, что вы не можете привлечь в свою жизнь положительные изменения. Ведь новолуние в Раке дарит такой шанс каждому.
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