Зинченко угрожает Мудрику оторвать "одно место" — что же произошло

Михаил Мудрик. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Сборная Украины в квалификации чемпионата Европы-2024 обыграла Мальту. Героем матча стал вингер Михаил Мудрик.

После матча об игре Мудрика высказался полузащитник Александр Зинченко.

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Зинченко угрожает Мудрику

По словам Зинченко, он рад за Мудрика, которому удалось провести хороший матч. Александр отметил, что гол Михаила успокоил игру, поскольку счет стал 3:1 и не была допущена ситуация с Казахстаном, когда соперник помешал победить.

"Сейчас мы все должны переключиться на клубы. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Я ему сказал: "Если ты сделаешь или попробуешь сделать это в субботу, оторву тебе яйца". Так и сказал. Прошу прощения за мой французский", — сказал Зинченко.

Отметим, что после матча статистические порталы выставили Мудрику самые высокие оценки в составе обеих команд. Портал Whoscored выставил Михаилу — 8,3.

Отметим, что 21 октября "Арсенал" Зинченко сыграет против "Челси" Мудрика.

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