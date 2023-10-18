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Зінченко погрожує Мудрику відірвати "одне місце" — що ж сталося

18 жовтня 2023 15:08
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Агабекян Карен
редактор
Зінченко погрожує Мудрику відірвати "одне місце" — що ж сталося
Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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Агабекян Карен
редактор

Збірна України у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 обіграла Мальту. Героєм матчу став вінгер Михайло Мудрик.

Після матчу про гру Мудрика висловився півзахисник Олександр Зінченко.

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Зінченко погрожує Мудрику

За словами Зінченка, він радий за Мудрика, якому вдалося провести хороший матч. Олександр зазначив, що гол Михайла заспокоїв гру, оскільки рахунок став 3:1 й не було допущено ситуацію з Казахстаном, коли суперник завадив перемогти.

"Зараз ми всі повинні перемикнутися на клуби. В суботу на мене та Мудрика вже чекає дуже важлива гра в Лондоні. Я йому сказав: "Якщо ти зробиш чи спробуєш зробити це в суботу, відірву тобі яйця". Так і сказав. Перепрошую за мою французьку", — сказав Зінченко.

Зазначимо, що після матчу статистичні портали виставили Мудрику найвищі оцінки у складі обох команд. Портал Whoscored виставив Михайлу — 8,3.

Зазначимо, що 21 жовтня "Арсенал" Зінченка зіграє проти "Челсі" Мудрика.

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