Житомирское "Полесье" объявило трансфер легионера "Шахтера"

Лукас Тейлор. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" оформило трансфер бразильского футболиста. Речь идет о Лукасе Тейлоре.

Об этом сообщила пресс-служба "Полесья".

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Житомирское "Полесье" подписало контракт с правым защитником Лукасом Тейлором.

28-летний защитник подписал контракт с командой до конца сезона.

Авторитетный портал "Трансфермаркт" сообщил, что Тейлор перешел по правам свободного агента.

Тейлор в 2018 году перешел из бразильского "Палмейраса" во "Львов". В 2020-м Лукас стал игроком "Днепра-1" после трансфера из "Эшторила".

В июле 2021 года на правах свободного агента бразилец перешел в греческий ПАОК, с которого переходил в аренду в "Шахтер".

В июле 2023 года "Шахтер" выкупил Лукаса за 300 тысяч евро, а с 1 сентября отпустил футболиста.

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