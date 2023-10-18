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Житомирское "Полесье" объявило трансфер легионера "Шахтера"

18 октября 2023 14:40
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Агабекян Карен
редактор
Житомирское "Полесье" объявило трансфер легионера "Шахтера"
Лукас Тейлор. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" оформило трансфер бразильского футболиста. Речь идет о Лукасе Тейлоре.

Об этом сообщила пресс-служба "Полесья".

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После 10 туров Украинской премьер-лиги "Полесье" занимало второе место, но по потерянным очкам они уступают "Кривбассу", "Шахтеру" и "Динамо".

Еще один бывший "горняк" стал "волком"

Житомирское "Полесье" подписало контракт с правым защитником Лукасом Тейлором.

28-летний защитник подписал контракт с командой до конца сезона.

Авторитетный портал "Трансфермаркт" сообщил, что Тейлор перешел по правам свободного агента.

Тейлор в 2018 году перешел из бразильского "Палмейраса" во "Львов". В 2020-м Лукас стал игроком "Днепра-1" после трансфера из "Эшторила".

В июле 2021 года на правах свободного агента бразилец перешел в греческий ПАОК, с которого переходил в аренду в "Шахтер".

В июле 2023 года "Шахтер" выкупил Лукаса за 300 тысяч евро, а с 1 сентября отпустил футболиста.

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