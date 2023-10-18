Житомирське "Полісся" оголосило трансфер легіонера "Шахтаря"

Лукас Тейлор. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" оформило трансфер бразильського футболіста. Наразі мова йде про Лукаса Тейлора.

Про це повідомила пресслужба "Полісся".

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Ще один колишній "гірник" став "вовком"

Житомирське "Полісся" підписало контракт з правим захисником Лукасом Тейлором.

28-річний захисник підписав контракт з командою до кінця поточного сезону.

Авторитетний портал "Трансфермаркт" повідомив, що Тейлор перейшов на правах вільного агента.

Тейлор у 2018 році перейшов з бразильського "Палмейраса" у "Львів". В 2020-му Лукас став гравцем "Дніпра-1" після трансферу з "Ешторіла".

В липні 2021-го на правах вільного агента бразилець перейшов до грецького ПАОКу, з якого переходив в оренду в "Шахтар".

У липні 2023-го "Шахтар" викупив Лукаса за 300 тисяч євро, а з 1 вересня відпустив футболіста.

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