Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Футбол arrow Житомирське "Полісся" оголосило трансфер легіонера "Шахтаря" arrow

Житомирське "Полісся" оголосило трансфер легіонера "Шахтаря"

18 жовтня 2023 14:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Житомирське "Полісся" оголосило трансфер легіонера "Шахтаря"
Лукас Тейлор. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" оформило трансфер бразильського футболіста. Наразі мова йде про Лукаса Тейлора.

Про це повідомила пресслужба "Полісся".

Читайте також:

Після 10 турів Української прем’єр-ліги "Полісся" посідало друге місце, але за втраченими очками вони поступаються "Кривбасу", "Шахтарю" та "Динамо".

Ще один колишній "гірник" став "вовком"

Житомирське "Полісся" підписало контракт з правим захисником Лукасом Тейлором.

28-річний захисник підписав контракт з командою до кінця поточного сезону.

Авторитетний портал "Трансфермаркт" повідомив, що Тейлор перейшов на правах вільного агента.

Тейлор у 2018 році перейшов з бразильського "Палмейраса" у "Львів". В 2020-му Лукас став гравцем "Дніпра-1" після трансферу з "Ешторіла".

В липні 2021-го на правах вільного агента бразилець перейшов до грецького ПАОКу, з якого переходив в оренду в "Шахтар".

У липні 2023-го "Шахтар" викупив Лукаса за 300 тисяч євро, а з 1 вересня відпустив футболіста.

Нагадаємо, Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб. 

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі. 

Мудрик, Миколенко чи Довбик: хто став найкращим гравцем матчу Мальта — Україна. 

Мессі розповів, коли може закінчити кар'єру у збірній Аргентини. 

Зінченко розповів, як збірна України змогла обіграти Мальту на виїзді.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі