Забарный привез гол, Миколенко чуть не забил: как "Борнмут" сыграл с "Эвертоном"

Виталий Миколенко борется с Маркусом Тавернье. Фото: REUTERS/Ed Sykes

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги "Борнмут" принял "Эвертон". В стартовом составе своих команд на поле вышли два украинца.

Илья Забарный сыграл за "Борнмут", Виталий Миколенко защищал цвета "Эвертона", сообщает портал Новини.LIVE.

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Обе команды являются аутсайдерами в английской Премьер-лиге. До этого матча "Эвертон" занимал 16 место в турнирной таблице, а "Борнмут" и вовсе шел на 19 месте. "Ириски" крайне редко забивают больше одного гола за поединок, но в этом случае их "прорвало".

Забарный против Миколенко

"Борнмут" — "Эвертон" — 0:3 (0:2)

Голы: Гарнер, 9; Харрисон, 37; Дукуре, 60.

"Борнмут": Нето, Смит (Ааронс, 87), Забарный, Сенеси, Керкес (Брукс, 67), Кук (Мур, 67), Кристи (Розвелл, 46), Биллинг, Тавернье, Соланке, Уаттара (Синистерра, 57).

Тренер: Андони Ираола.

"Эвертон": Пикфорд, Миколенко, Брантвайт, Тарковски, Янг, Гейе, Дукуре (Чермити, 90), Гарнер, Макнил, Харрисон (Паттерсон, 78), Калверт-Льюин (Досмагамбетов, 84).

Тренер: Шон Дайч.

Ошибки Ильи Забарного на первых минутах задала темп всему поединку. Защитник сборной Украины поскользнулся с мячом недалеко от своих ворот. Гарнер подхватил футбольный снаряд, обошел второго защитника "Борнмута" и переиграл вратаря, 0:1!

"Эвертон" доминировал в этом поединке до самого финального свистка. Нето несколько раз спас ворота "вишен", но еще несколько голов все же пропустил. На 37-й минуте голкипер "Борнмута" выбил мяч после навеса от Миколенко. Но на подборе оказался Харрисон, который по дуге отправил мяч в ворота, 0:2!

Доминик Кальверт-Льюин пытается забить "Борнмуту". Фото: Reuters/Ed Sykes

А в середине второго тайма Дукуре начала атаку "ирисок", подкараулил отскок в чужой штрафной и довел дело до разгрома, 0:3! Помимо этого команда Шона Дайча упустила еще пять хороших моментов, в том числе после удара в исполнении Виталия Миколенко. У противоположных ворот не происходило почти ничего интересного. Но Илья Забарный мог забить "гол престижа" после навеса с углового. Защитник "Борнмута" пробил головой, но защитники "Эвертона" вынесли мяч с линии ворот.

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