Забарний привіз гол, Миколенко мало не забив: як "Борнмут" зіграв із "Евертоном"

Віталій Миколенко бореться із Маркусом Таверньє. Фото: REUTERS/Ed Sykes

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги "Борнмут" прийняв "Евертон". У стартовому складі своїх команд на поле вийшли двоє українців.

Ілля Забарний зіграв за "Борнмут", Віталій Миколенко захищав кольори "Евертону", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві команди є аутсайдерами в англійській Прем'єр-лізі. До цього матчу "Евертон" посідав 16 місце в турнірній таблиці, а "Борнмут" взагалі йшов на 19 місці. "Іриски" дуже рідко забивають більше одного гола за поєдинок, але в цьому випадку їх "прорвало".

Забарний проти Миколенка

"Борнмут" —"Евертон" — 0:3 (0:2)

Голи: Гарнер, 9; Харрісон, 37; Дукуре, 60.

"Борнмут": Нето, Сміт (Ааронс, 87), Забарний, Сенесі, Керкес (Брукс, 67), Кук (Мур, 67), Крісті (Розвелл, 46), Біллінг, Тавернье, Соланке, Уаттара (Сіністерра, 57).

Тренер: Андоні Іраола.

"Евертон": Пікфорд, Миколенко, Брантвайт, Тарковський, Янг, Гейє, Дукуре (Черміті, 90), Гарнер, Макніл, Харрісон (Паттерсон, 78), Кальверт-Л'юїн (Досмагамбетов, 84).

Тренер: Шон Дайч.

Помилки Іллі Забарного на перших хвилинах встановили темп усьому поєдинку. Захисник збірної України послизнувся з м'ячем неподалік своїх воріт. Гарнер підхопив футбольний снаряд, обійшов другого захисника "Борнмута" та переграв воротаря, 0:1!

"Евертон" домінував у цьому поєдинку до фінального свистка. Нето кілька разів врятував ворота "вишень", але ще кілька голів все ж таки пропустив. На 37-й хвилині голкіпер "Борнмута" вибив м'яч після навісу від Миколенка. Але на підборі опинився Харрісон, який дугою відправив м'яч у ворота, 0:2!

Домінік Кальверт-Л'юїн намагається забити "Борнмуту". Фото: Reuters/Ed Sykes

А в середині другого тайму Дукуре розпочала атаку "ірисок", підстеріг відскок у чужому штрафному майданчику і довів справу до розгрому, 0:3! Крім цього, команда Шона Дайча втратила ще п'ять хороших моментів, у тому числі після удару у виконанні Віталія Миколенка. Біля протилежних воріт не відбувалося майже нічого цікавого. Але Ілля Забарний міг забити "гол престижу" після навісу з кутового. Захисник "Борнмута" пробив головою, але захисники "Евертона" винесли м'яч із лінії воріт.

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