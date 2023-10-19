В УЕФА заставили перенести матч "Зари" и "Маккаби" Тель-Авив без согласия украинцев

Игроки луганской "Зари". Фото: "Заря"

УЕФА принял решение о переносе матча Лиги конференций между "Маккаби" Тель-Авив и "Зарей". Ранее украинский клуб отказал в просьбе соперникам.

Луганскому кубу придется перенести игру чемпионата Украины, сообщило ТаТоТаке.

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Ранее в "Заре" пожаловались на сложный график в ноябре, который не позволит им перенести матч Лиги конференций против "Маккаби", поскольку 25 ноября должен был состояться матч УПЛ против "Колоса".

В УЕФА приняли самостоятельное решение

По информации источников, в УЕФА было принято решение о переносе матча на 25 ноября.

Игра состоится либо в Тель-Авиве, либо в любом другом городе, который определит "Маккаби".

Матч луганского клуба против "Колоса" должен состояться в следующем году. Всего в "Заре" уже три перенесенных матча, которые нужно сыграть весной: против "Шахтера", "Динамо" и "Колоса".

Последний матч еврокубков "Заря" проведет 14 декабря, а в УПЛ — 9 декабря.

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