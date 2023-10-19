В УЄФА змусили перенести матч "Зорі" та "Макабі" Тель-Авів без згоди українців

Гравці луганської "Зорі". Фото: "Зоря"

УЄФА прийняла рішення про перенесення матчу Ліги конференцій між "Макабі" Тель-Авів та "Зорею". Раніше український клуб відмовив у проханні суперникам.

Луганському кубу доведеться перенести гру чемпіонату України, повідомило ТаТоТаке.

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Раніше у "Зорі" поскаржились на складний графік у листопаді, який не дозволить їм перенести матч Ліги конференцій проти "Макабі", оскільки 25 листопада мав відбутися матч УПЛ проти "Колоса".

В УЄФА прийняли самостійне рішення

За інформацією джерел, в УЄФА ухвалили рішення про перенесення матчу на 25 листопада.

Гра відбудеться або в Тель-Авіві, або в будь-якому іншому місті, які визначить "Макабі".

Матч луганського клубу проти "Колосу" має відбутися наступного року. Загалом у "Зорі" вже три перенесені матчі, які потрібно зіграти навесні: проти "Шахтаря", "Динамо" та "Колоса".

Останній матч єврокубків "Зоря" проведе 14 грудня, а в УПЛ 9 грудня.

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