Украина из-за наказания УЕФА не сможет собрать полный стадион на Италию

Матч Украина — Англия. Фото: УАФ

Относительно сборной Украины на матче против Италии продолжит действовать наказание, ограничивающее количество зрителей на трибунах. Штраф и дисквалификацию трибун Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила от УЕФА за поведение фанатов в матчах против Англии (1:1) и Италии (1:2).

При этом после апелляции штраф снизили, сообщил сайт УЕФА.

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С Италией аншлага не будет

В УЕФА сообщили, что апелляцию Украины частично удовлетворили.

Штраф за расизм снизили с 20 тысяч евро до 15 тысяч евро. В силе остались штрафы за использование пиротехники (5 тысяч евро) и использование пиротехники (8 тысяч евро).

Также оставили без изменений решение о частичном закрытии трибун на два домашних матча. В первом матче против Северной Македонии Украине разрешили заполнить всего на 13 тысяч стадион, вмещающий 18 тысяч человек.

В игре с Италией также будут закрыты 5 тысяч мест. О закрытых секторах УЕФА сообщит незадолго до матча.

УЕФА также запретила УАФ реализовывать билеты на следующий выездной матч команды.

Матч Украины против Италии состоится 20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене.

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