Украина из-за наказания УЕФА не сможет собрать полный стадион на Италию
Относительно сборной Украины на матче против Италии продолжит действовать наказание, ограничивающее количество зрителей на трибунах. Штраф и дисквалификацию трибун Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила от УЕФА за поведение фанатов в матчах против Англии (1:1) и Италии (1:2).
При этом после апелляции штраф снизили, сообщил сайт УЕФА.
УАФ была наказана за "как будто" расистское поведение болельщиков, использование пиротехники и блокирование общественных проходов на арене во Вроцлаве.
С Италией аншлага не будет
В УЕФА сообщили, что апелляцию Украины частично удовлетворили.
Штраф за расизм снизили с 20 тысяч евро до 15 тысяч евро. В силе остались штрафы за использование пиротехники (5 тысяч евро) и использование пиротехники (8 тысяч евро).
Также оставили без изменений решение о частичном закрытии трибун на два домашних матча. В первом матче против Северной Македонии Украине разрешили заполнить всего на 13 тысяч стадион, вмещающий 18 тысяч человек.
В игре с Италией также будут закрыты 5 тысяч мест. О закрытых секторах УЕФА сообщит незадолго до матча.
УЕФА также запретила УАФ реализовывать билеты на следующий выездной матч команды.
Матч Украины против Италии состоится 20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене.
Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.
Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока.
Довбик вошел в топ лучших футболистов мира.
Фьюри внезапно заговорил о пенсии — будет ли бой с Усиком.
Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб.
Читайте Новини.LIVE!