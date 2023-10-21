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Україна через покарання УЄФА не зможе зібрати повний стадіон на Італію

21 жовтня 2023 10:00
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Агабекян Карен
редактор
Україна через покарання УЄФА не зможе зібрати повний стадіон на Італію
Матч Україна — Англія. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Стосовно збірної України на матчі проти Італії продовжить діяти покарання, яке обмежує кількість глядачів на трибунах. Штраф та дискваліфікацію трибун Українська асоціація футболу (УАФ) отримала від УЄФА за поведінку фанатів у матчах проти Англії (1:1) та Італії (1:2).

При цьому після апеляції штраф зменшили, повідомив сайт УЄФА.

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УАФ була покарана за "начебто" расистську поведінку вболівальників, використання піротехніки та блокування громадських проходів на арені у Вроцлаві.

З Італією аншлагу не буде

В УЄФА повідомили, що апеляцію України частково задовольнили.

Штраф за расизм зменшили з 20 тисяч євро до 15 тисяч євро. В силі залишилися штрафи за використання піротехніки (5 тисяч євро), та використання піротехніки (8 тисяч євро).

Також залишили без змін рішення про часткове закриття трибун на два домашні матчі. У першому матчі проти Північної Македонії Україні дозволили заповнити лише на 13 тисяч стадіон, який вміщує 18 тисяч осіб.

У грі з Італією також буде закрито 5 тисяч місць. Про сектори, які закриють, УЄФА повідомить незадовго до матчу.

Зазначимо, що УЄФА також заборонила УАФ реалізовувати квитки на наступний виїзний матч команди.

Матч України проти Італії відбудеться 20 листопада о 21.45 у німецькому Леверкузені.

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