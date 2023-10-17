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У Цыганкова хорошие новости: поможет ли он сборной Украины

17 октября 2023 21:15
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Агабекян Карен
редактор
У Цыганкова хорошие новости: поможет ли он сборной Украины
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков восстановился после травмы. Футболист уже провел первую тренировку.

Об этом сообщила пресс-служба "Жироны".

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Цыганков получил торжественных "лещей"

Испанская "Жирона" в социальных сетях опубликовала видео, на котором торжественными оплеухами приветствуют вернувшихся после травм игроков. Одной из жертв был Цыганков.

Отметим, что 25-летний украинец травмировался в начале октября в матче против мадридского "Реала". В перерыве игры Виктор попросил заменить его.

Цыганков из-за повреждения пропустил матч против "Кадиса" (1:0) в чемпионате Испании и две игры сборной Украины в отборе на Квро-2024. Теоретически, если бы игрок приехал в расположение национальной команды, то мог бы сыграть 17 октября против Мальты.

Следующий матч Цыганков сыграет 22 октября в Каталонии против "Альмерии".

В нынешнем сезоне Цыганков в чемпионате Испании в восьми матчах забил один мяч и сделал голевую передачу.

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