Циганков має хороші новини: чи допоможе він збірній України
Український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков відновився після травми. Футболіст уже провів перше тренування.
Про це повідомила пресслужба "Жирони".
🏋️♂️ Tornem als entrenaments con un somriure! 😃 pic.twitter.com/Bb72geswUh— Girona FC (@GironaFC) October 17, 2023
Через пошкодження футболіст не поїхав на матчі збірної України проти Північної Македонії та Мальти.
Циганков отримав урочистих "лящів"
Іспанська "Жирона" в соціальних мережах опублікувала відео, на якому урочистими ляпасами вітають гравців, що повернулися після травм. Однією з жертв був Циганков.
Зазначимо, що 25-річний українець травмувався на початку жовтня у матчі проти мадридського "Реалу". У перерві гри Віктор попросив його замінити.
Циганков через пошкодження пропустив матч проти "Кадіса" (1:0) у чемпіонаті Іспанії та дві гри збірної України у відборі на ЄВРО-2024. Теоретично, якби гравець приїхав до розташування національної команди, то міг би зіграти 17 жовтня проти Мальти.
Наступний матч Циганков зіграє 22 жовтня у Каталонії проти "Альмерії".
Цього сезону Циганков у чемпіонаті Іспанії у восьми матчах забив один м'яч і зробив гольову передачу.
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