Циганков має хороші новини: чи допоможе він збірній України

Вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Український вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков відновився після травми. Футболіст уже провів перше тренування.

Про це повідомила пресслужба "Жирони".

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🏋️‍♂️ Tornem als entrenaments con un somriure! 😃 pic.twitter.com/Bb72geswUh — Girona FC (@GironaFC) October 17, 2023

Через пошкодження футболіст не поїхав на матчі збірної України проти Північної Македонії та Мальти.

Циганков отримав урочистих "лящів"

Іспанська "Жирона" в соціальних мережах опублікувала відео, на якому урочистими ляпасами вітають гравців, що повернулися після травм. Однією з жертв був Циганков.

Зазначимо, що 25-річний українець травмувався на початку жовтня у матчі проти мадридського "Реалу". У перерві гри Віктор попросив його замінити.

Циганков через пошкодження пропустив матч проти "Кадіса" (1:0) у чемпіонаті Іспанії та дві гри збірної України у відборі на ЄВРО-2024. Теоретично, якби гравець приїхав до розташування національної команди, то міг би зіграти 17 жовтня проти Мальти.

Наступний матч Циганков зіграє 22 жовтня у Каталонії проти "Альмерії".

Цього сезону Циганков у чемпіонаті Іспанії у восьми матчах забив один м'яч і зробив гольову передачу.

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