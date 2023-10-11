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Сваток и Ризнык присоединились к сборной Украины: полный состав команды Реброва

11 октября 2023 19:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сваток и Ризнык присоединились к сборной Украины: полный состав команды Реброва
Александр Сваток. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к матчу отбора на Евро-2024 против Северной Македонии. В расположение команды Сергея Реброва прибыли капитан "Днепра-1" Александр Сваток и голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык, которые были вызваны после объявления заявки.

Об этом сообщает УАФ, передает Новини.LIVE.

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"Всегда приятно приезжать в сборную, поэтому я очень доволен. Добирался сюда пару дней, но это неважно. Главное, что я приехал и включился в процесс", — говорит Сваток.

По словам игрока, тренерский штаб уже дает понять, что хочет видеть в следующем матче с Северной Македонией. Коллектив нарабатывает игровые схемы.

"Проходят очень интересные интенсивные тренировки. Немного тяжело после дороги, но сегодня уже разбегался, поэтому завтра будет легче. Я не прошу от тренеров никаких послаблений, связанных с сегодняшним прибытием. Опоздал на сбор - надо наверстывать", — уверяет он.

Напомним, что матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало - в 16.00 по киевскому времени).

Полный состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба — "Динамо" Киев), Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).

В резерве: Александр Тымчик ("Динамо" Киев).

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