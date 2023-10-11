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Сваток та Різник приєдналися до збірної України: повний склад команди Реброва

11 жовтня 2023 19:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Сваток та Різник приєдналися до збірної України: повний склад команди Реброва
Олександр Сваток. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна України з футболу продовжує підготовку до матчу відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії. У розташування команди Сергія Реброва прибули капітан "Дніпра-1" Олександр Сваток і голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, які були довикликані після оголошення заявки.

Про це повідомляє УАФ, передає Новини.LIVE.

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"Завжди приємно приїжджати до збірної, тому я дуже задоволений. Добирався сюди пару днів, але то неважливо. Головне, що я приїхав і включився в процес", — каже Сваток.

За словами гравця тренерський штаб уже дає зрозуміти, що хоче бачити в наступному матчі з Північною Македонією. Колектив напрацьовує ігрові схеми. 

"Проходять дуже цікаві інтенсивні тренування. Трохи важко після дороги, але сьогодні вже розбігався, тому завтра буде легше. Я не прошу від тренерів ніяких послаблень, пов'язаних із сьогоднішнім прибуттям. Запізнився на збір — треба надолужувати", — запевняє він.

Нагадаємо, що матч між збірними України та Північної Македонії відбудеться 14 жовтня в Празі (початок — о 16.00 за київським часом).

Повний склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Сваток ("Дніпро-1" Дніпро), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайліченко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

У резерві: Олександр Тимчик ("Динамо" Київ).

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