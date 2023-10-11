Сваток та Різник приєдналися до збірної України: повний склад команди Реброва
Збірна України з футболу продовжує підготовку до матчу відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії. У розташування команди Сергія Реброва прибули капітан "Дніпра-1" Олександр Сваток і голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, які були довикликані після оголошення заявки.
Про це повідомляє УАФ, передає Новини.LIVE.
Захисник збірної України Олександр Сваток розповів про продовження підготовки збірної після приєднання до команди.
"Завжди приємно приїжджати до збірної, тому я дуже задоволений. Добирався сюди пару днів, але то неважливо. Головне, що я приїхав і включився в процес", — каже Сваток.
За словами гравця тренерський штаб уже дає зрозуміти, що хоче бачити в наступному матчі з Північною Македонією. Колектив напрацьовує ігрові схеми.
"Проходять дуже цікаві інтенсивні тренування. Трохи важко після дороги, але сьогодні вже розбігався, тому завтра буде легше. Я не прошу від тренерів ніяких послаблень, пов'язаних із сьогоднішнім прибуттям. Запізнився на збір — треба надолужувати", — запевняє він.
Нагадаємо, що матч між збірними України та Північної Македонії відбудеться 14 жовтня в Празі (початок — о 16.00 за київським часом).
Повний склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Сваток ("Дніпро-1" Дніпро), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайліченко ("Динамо" Загреб, Хорватія).
Півзахисники: Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).
Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).
У резерві: Олександр Тимчик ("Динамо" Київ).
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