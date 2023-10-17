Стало известно, в каких цветах Украина сыграет в отборе на Евро-2024
17 октября сборная Украины сыграет в квалификации чемпионата Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва будет Мальта.
В УАФ показали, в формах каких цветов сыграют команды.
На текущий момент сборная Украины занимает третье место в группе и имеет в активе 10 очков, но на один матч меньше, чем у Италии. Украинцам необходимо в оставшихся матчах побеждать мальтийцев и итальянцев, чтобы пройти на Евро-2024.
Украина снова сыграет в гостевой форме
Сборная Украины в предстоящем матче сыграет в гостевой синей форме. Мальта проведет матч в красных футболках.
Голкипер Украины сыграет в черной форме, а вратарь мальтийцев в зеленой.
Отметим, что в заявку на матч у Украины не попали Тарас Степаненко, травмированный Сергей Кривцов и дисквалифицированный Руслан Малиновский. Впервые при Сергее Реброве в заявке оказался Назарий Русин.
Матч Мальта — Украина пройдет 17 октября. Начало — 21:45 по Киеву.
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