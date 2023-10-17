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Стало известно, в каких цветах Украина сыграет в отборе на Евро-2024

17 октября 2023 14:51
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Агабекян Карен
редактор
Стало известно, в каких цветах Украина сыграет в отборе на Евро-2024
Главный тренер Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

17 октября сборная Украины сыграет в квалификации чемпионата Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва будет Мальта.

В УАФ показали, в формах каких цветов сыграют команды.

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На текущий момент сборная Украины занимает третье место в группе и имеет в активе 10 очков, но на один матч меньше, чем у Италии. Украинцам необходимо в оставшихся матчах побеждать мальтийцев и итальянцев, чтобы пройти на Евро-2024.

Украина снова сыграет в гостевой форме

Сборная Украины в предстоящем матче сыграет в гостевой синей форме. Мальта проведет матч в красных футболках.

Голкипер Украины сыграет в черной форме, а вратарь мальтийцев в зеленой.

Сборная Украины по футболу
Формы на матч Мальта — Украина. Фото: УАФ

Отметим, что в заявку на матч у Украины не попали Тарас Степаненко, травмированный Сергей Кривцов и дисквалифицированный Руслан Малиновский. Впервые при Сергее Реброве в заявке оказался Назарий Русин.

Матч Мальта — Украина пройдет 17 октября. Начало — 21:45 по Киеву.

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